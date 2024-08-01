有看戴資穎最終戰！美國在台協會：奮戰精神啟發所有人

台灣羽球天后戴資穎在巴黎奧運女單預賽最終戰吞敗，結束生涯奧運最終章。對此，美國在台協會今天表示，戴資穎的比賽「令人動容」，她奮戰到最後一秒、不放棄的精神，啟發了所有人。

台灣羽球天后戴資穎31日在巴黎奧運預賽最終戰，面對泰國好手依瑟儂，以19比21、15比21落敗，結束生涯奧運最終章。

美國在台協會（AIT）也欣賞了「小戴」戴資穎的比賽，今天於臉書直呼「令人動容」，並指出，小戴奮戰到最後一秒依然不放棄的精神，以及她多年來帶給全世界球迷、青年、女性與體育界的影響，深深的感動與啟發了所有人。

AIT表示，為小戴感到驕傲，相信她的風範將鼓舞更多年輕運動員，她奮戰的身影也將永留大家心中，代表勇於挑戰、全力以赴的精神。

AIT也說，今年巴黎奧運的女性運動員比例創下新高，有將近一半的競賽者為女性，賽程包括152個女子項目、157個男子項目和20個男女混合項目。

AIT進一步指出，美國代表團有338位女性參賽，占美國隊53%，居各國之冠，很高興看到更多性別平權，也為所有女性運動員喝采。