監委王幼玲任人權會副主委 林文程葉宜津任委員

監察院長陳菊院長今天宣布國家人權委員會新年度人事，監委林文程、葉宜津為人權會新任遴派委員，並經全體人權委員互相推選，由人權會當然委員王幼玲為新任副主任委員。

國家人權委員會晚間透過新聞稿指出，依「國家人權委員會組織法」第3條，每年由監察院長遴派2名監察委員為人權會委員，並由全體委員互推1人擔任副主任委員。

陳菊今天宣布，林文程、葉宜津為人權會新任遴派委員，經全體人權委員互相推選，由王幼玲為新任副主委，任期從今年8月1日到明年7月31日止。

陳菊指出，林文程長期致力於國際外交上為台灣發聲，在學術上也對「人權議題」多有發表專文，同時長期與歐美及亞洲相關國家人權機構團體建立合作關係；葉宜津在公共領域資歷豐富，長期關注司法不正義等人權議題。

陳菊說，期許2位新任遴派委員施展專長，林文程協助推動人權外交，促進人權會與國內外人權組織密切交流合作，葉宜津以深耕基層的豐富經驗，續為不利處境群體發聲。

陳菊表示，王幼玲長期關注身心障礙者、移工等不利處境群體的權利保障，她要肯定王幼玲數十年如一日的專業負責態度，有助帶領人權業務的推展和深化。

陳菊說，感謝前副主任委員蔡崇義，在任內以其法律專業帶領人權會幕僚處理陳情申訴案件及研提立法意見；以及人權委員浦忠成在過去一年督導人權會職員，監督政府就「族群主流化」、「原住民族關切之權利」的落實情形，並提出具體改善建議。