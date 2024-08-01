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補資安漏洞 內政部：戶役政7000主機第4季前完成更新

中央社／ 台北1日電
全台有7000餘台戶役政終端主機待更新。圖／聯合報系資料照片
全台有7000餘台戶役政終端主機待更新。圖／聯合報系資料照片

審計部指出，戶役政資訊系統逾9成工作站作業系統不再支援更新，恐有安全漏洞。內政部今天說，相關終端主機約7000餘台，可能存在漏洞修補程式沒更新的約6900多台，第4季前一定修補完成。

內政部次長馬士元、消防署長蕭煥章、內政部資訊服務司長黃國裕下午舉行內政部務會報會後記者會。

黃國裕表示，內政部長劉世芳今天聽取資安事件應變能力的報告，資通安全管理法從民國108年施行以來已超過5年，內政部每年資安事件逐年降低，主要是偏向設備老舊、網路問題、系統元件漏洞造成的，而非駭客攻擊。

黃國裕指出，7月19日到30日戶政司作業系統修補時，事前可能發生資安事件的防禦都做好了，劉世芳指示對於系統老舊、供應商等，日後一定要加強管理，針對使用外部元件，加強做好事先演練，預防類似情況發生，希望未來發生系統障礙時，能縮短系統恢復時間，加強相關資訊設備、實體設施的保護措施。

黃國裕表示，未來內政部如果發生資安事件，要按照資通安全管理法相關規定進行通報，平時做好演練，真正發生事件時要依規定通報、應變處置，希望能低於應變辦法所規定的時限，降低對業務影響。

另外，審計部民國112年度的中央政府總決算審核報告指出，全國各戶役政資訊系統中，有逾9成工作站作業系統版本微軟公司不再支援更新，存有高風險安全漏洞。

黃國裕說，戶役政系統實際上處於內網環境，相關終端主機約有7000餘台，可能存在漏洞修補程式沒更新的約有6900多台，因為這些終端主機有介接印表機、掃描器等設備，修補程式時會恐影響設備運作、發生異常，要在周邊設備都測試過，正常運作後才會正式上版，今年第4季前一定會修補完成。

黃國裕表示，相關更新都有排時程，因戶役政系統運作時間長、數量多，擔心如果一次全部更新恐造成問題，所以要審慎分批次、分量進行。目前已測試數百台都沒問題，待相關子系統也測試過都沒問題後，才會做一次性更新。

內政部 劉世芳 資安

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