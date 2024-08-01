補助8千萬轉播奧運卻被寡占 葉元之：未普及不合理

2024年巴黎奧運正如火如荼展開，但大多數人都看不到轉播，國民黨立委葉元之表示，政府既然補助8千萬給特定媒體轉播賽事，原本就應要求釋出資源給其他媒體使用，讓賽事轉播普及化，觀眾極大化，這才合理。否則民眾看奧運新聞都只看到圖片，連影片都沒有，很傷民眾幫中華健兒加油的心。

葉元之強調，針對巴黎奧運，體育署有補助8千萬給愛爾達的轉播權利金，問題在於，政府拿納稅人的錢補助特定媒體，可是一般大眾還是看不到這些奧運運動賽事；等於拿大家的錢，結果讓少數人可以享受到觀看運動賽事的樂趣，的確非常不合理。

葉元之指出，政府既然已投入大筆預算，就應該想辦法讓賽事轉播普及化，讓所有觀眾極大化，這才合理。所以政府在補助特定媒體的同時，原本就應該要求媒體盡可能把資源釋放出來，給所有媒體來使用。葉元之說，不然現在看奧運新聞，都是看到照片，連影片都沒有，實在是很傷台灣民眾要幫中華健兒加油的心。

國民黨立委楊瓊瓔也說，奧運或一些台灣選手出賽的重要、大型體育賽事都受到國人關注，近年包括轉播權利金上升或媒體商業環境的改變，確實造成轉播可能集中特定平台或影響到民眾觀賽，政府應該要負起一定責任，確保大家都能平等、相對簡易地看到台灣選手在賽場努力。

楊瓊瓔指出，現在政府確實缺乏維護民眾觀賽權益的思考，不管是有人提出過的設立「奧運轉播基金」、或推動公廣集團去拿轉播權，都是可以討論的，又或是在明年成立的體育部在奧運年時，編列預算付轉播金來執行等。楊瓊瓔說，政府口口聲聲說重視體育發展，應該要拿出相關計畫，而非總是被動，她也會在接下來的會期，持續追蹤相關進度。