日國會議員團拜會民進黨 林右昌：深化全方位合作

日本跨黨派國會議員訪團昨天拜會民進黨，民進黨秘書長林右昌表示，民主國家已逐漸了解台灣對於全球穩定的重要性，安全議題並不僅於軍事與國防，也包括經濟安全、救災救護等面向，盼如總統賴清德所提，台灣能與日本更深化全方位合作。

日本眾議員、前防衛大臣中谷元率跨黨派國會議員團出席今年在台北舉行的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度峰會。7月31日拜會民進黨中央黨部，與黨秘書長林右昌、黨籍立委邱議瑩、郭國文、范雲、陳冠廷及吳沛憶，就推展台日全方位合作、台灣國際參與等議題進行意見交換。

民進黨下午發布新聞稿表示，林右昌在致詞時，先對各國議員在中國的施壓下，仍不畏艱辛來台灣參加IPAC年度峰會，表達敬佩與感謝。台日長期友好關係，不論是疫情期間捐贈疫苗，還是今年花蓮地震後迅速捐款，日本都展現對台灣的大力支持。

林右昌提到，自由之家與經濟學人在民主程度與自由度上，將台灣與日本列為亞洲前兩名，顯示台日不只是互為重要的經貿對象，更是共享民主自由與人權等普世價值的夥伴。

針對區域情勢，林右昌表示，台海和平不僅是兩岸問題，近年來，民主國家已逐漸了解台灣對於全球穩定的重要性，安全議題並不僅於軍事與國防，也包括經濟安全、救災救護等面向，盼如總統賴清德所提，台灣與日本能更深化全方位的合作。

曾任安倍晉三內閣防衛大臣、岸田文雄首相國際人權輔佐官的中谷元致詞時表示，恭喜台灣加入對中政策跨國議會聯盟（IPAC），成為第41個加盟國家。

針對賴總統日前在IPAC峰會呼籲民主國家共同合作，他表示，如果台灣發生危機，將對全球經濟造成損害，期待日後持續強化台日兩國關係。而且，聯盟後續將要求各國政府支持台灣加入聯合國，以行動支持台灣。

另一位共同團長、參議員舟山康江表示，台灣在2020年成立獨立的國家人權委員會，期許日本能夠以台灣為參考範例。她也提到，台灣立委的女性比例相當高，女性參政也相當踴躍，希望能夠作為日本的參考。

擔任立法院「台日交流聯誼會」副會長的立委邱議瑩表示，這次有9位日本議員來台北參加IPAC峰會，規模為各國訪團中最大。會中，她也分享過去與前立委、現任副總統蕭美琴，兩人曾與日本已故前首相安倍晉三等政要交流。

邱議瑩表示，日本無論是於地震、疫苗、自由民主等議題上，皆充分展現「台灣有事，日本有事」的精神，而台灣也會秉持「日本有事，就是台灣有事」的信念，持續與日本交流。

立法院亞東國會議員友好協會會長、立委郭國文表示，本次IPAC能於台灣召開，須感謝日本國會議員在幕後大力支持。他特別感謝IPAC在年會中通過典範決議，肯定台灣於國際法上的地位。盼未來台日可以有更深入的合作，甚至推動日本版的台灣旅行法。

於峰會中被選為IPAC共同主席的立委范雲表示，中谷致力於推動日本版的馬格尼茨基人權問責法，制裁各國侵犯人權之人士，而她作為立法院人權委員會會長，也曾推動相關法案，盼台日能在人權議題上深化交流。

立委陳冠廷指出，日本設有經濟保障相關法律，降低對中國等威權國家之經濟依賴性，值得他國借鑑。他提到，今年與郭國文赴日參加戰略推演，盼發展常態性、跨黨派交流，讓台日民眾更加瞭解兩國戰情推演局勢。