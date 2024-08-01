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無線電視看不到奧運 綠委籲政府設基金取得轉播權

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨立委陳冠廷。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委陳冠廷。圖／聯合報系資料照片

2024巴黎奧運會正在進行，民進黨立委陳冠廷今天表示，巴黎奧運會的大部分轉播權目前集中在特定付費平台手中，讓依賴無線電視的民眾無法在家中觀看完整的奧運賽事，特別是台灣隊比賽，建議設立奧運轉播基金，由政府主動取得奧運轉播權，確保全民能夠自由、便利觀看奧運賽事。

陳冠廷指出，巴黎奧運會的大部分轉播權目前集中在特定付費平台手中，代表許多依賴無線電視的民眾無法在家中觀看完整的奧運賽事，特別是台灣隊的比賽。

「奧運不是VIP包廂，是全民的大客廳！」陳冠廷指出，現行的轉播權分配不僅剝奪民眾觀賽的權利，更可能削弱國人對奧運的關注和參與感，呼籲應該讓奧運零距離，人人都是台灣選手的後盾。

陳冠廷建議設立「奧運轉播基金」，由政府主動取得奧運轉播權，確保所有國民都能平等觀看奧運賽事。考慮到台灣的特殊國際地位，由政府出面統一取得轉播權，可以避免商業競爭導致的不公平現象。另外，陳冠廷呼籲大幅增加對公視等公共媒體的支持，使其能夠提供高品質、免費奧運轉播服務，再透過多元化播出管道，確保不同年齡層、不同地區的觀眾都能方便收看奧運賽事。

陳冠廷強調，奧運不僅是一場體育盛會，更是凝聚國家認同、激發民族自豪感的重要時刻，讓每一位國人都能夠方便地觀看奧運，為台灣選手加油，這不僅是權利問題，更是關乎國家競爭力和社會凝聚力的重大議題。只有當每個人都能參與其中，感受奧運的魅力，才能真正推動台灣體育的發展，培養更多優秀的運動員，在國際舞台上為台灣爭光。

巴黎奧運 陳冠廷 體育

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