【重磅快評】外媒報導是誤會？卓揆不小心洩露兩個心態

行政院長卓榮泰日前接受日媒專訪，被認為有鬆口2030年擬重啟核能的可能；由於說法牴觸民進黨非核家園神主牌，行政院今天鄭重澄清，卓揆也表示「是個誤會」，但外界感覺行政院只是硬拗或大玩文字遊戲；特別的是，卓揆提出2030年這個時間點，洩露死抱意識形態、無法與時俱進的心態，2025非核家園更只是換了一個代名詞而已。

卓榮泰日前接受日本經濟新聞專訪時表示，對於2025年以後完全廢止的核電，未來的利用「可以進行討論」。這篇專訪刊登於7月26日的日經，報導說，卓暗示為因應人工智慧（AI）和半導體的用電需求，可以討論2030年重啟核電。

在外媒披露訪談內容之前，賴清德總統昨天才在民進黨中常會與立委王世堅討論核能政策。王要賴說清楚核電立場，賴不厭其詳，指當年是他和賴勁麟將「非核家園」寫進環境基本法，反核不是民進黨神主牌，而是國家總體政策與走向，雖然公投已將2025年非核家園的期程拿掉，但政府政策很清楚，非核主張不變，能源也要更多元。

賴清德沒有再說「2025非核家園」，但實質上是以「國家總體政策與走向」來取代；反核沒有民進黨神主牌之名，卻依舊有民進黨神主牌之實。

卓榮泰受訪被外媒解讀為「暗示」為因應人工智慧和半導體的用電需求，可以討論2030年重啟核電」，猶如和賴唱反調，所以一早就由發言人澄清，下午他本人也說「新聞報導是個誤會」。但能扳回來多少，就見仁見智了。

不過，明眼人不難看其中的貓膩。卓揆說重啟核電的相關配套要3至5年的時間，不管2030年誰執政，如果要重啟核電，大約2025年就要開始著手進行，對照核電廠除役時程，核三廠二號機明年5月停機，台灣就正式邁入非核家園，雖然環境基本法已刪除2025年的期程，但民進黨政府還是如質、如期達成2025非核家園的目標，早知道如此，2018年又何必大費周章辦公投？

至於明年有沒有可能著手重啟核能的配套？雖有學者主張，如果要做何必要等到2030年？根本不必浪費這5年，但行政院已經老實地告訴你，現階段的工作重點是將興建中的電廠如質、如期地完成，未來將持續開發多元綠能，裡面沒有一項是核能。

事實就是，民進黨依舊被反核綁架，民進黨立院黨團根本無意修核管法，雖然總統府國家氣候變遷對策委員會開會在即，但非核家園大旗插在前面，但只要民進黨執政，神主牌就不會有消失的一天，即使有與時俱進的核能科技問世，也終非民進黨的選項。