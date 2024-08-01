聽新聞
test
0:00 / 0:00
政府出資「零日攻擊」搞大內宣？政院：勿過度聯想
以台海戰爭為背景的電視劇「零日攻擊」將於明年上映，在野質疑官方出資補助有意大打認知作戰。行政院發言人陳世凱今天反駁，這與大內宣無關，文化部補助影視產業的項目很多，這只是其中之一，無關政治意涵，不用過度聯想。
斥資2.3億元的台劇「零日攻擊」前導片日前曝光，該劇由聯電創辦人曹興誠投資、黑熊學院院長沈伯洋擔任總顧問，故事架空在解放軍登陸金門開戰的背景，被質疑是史詩級的綠色軍教片。
陳世凱說，「零日攻擊」跟大內宣無關，甚至有人衍生是選舉期間的大內宣，但去年選舉期間這部影片並沒有推出，現階段台灣也沒有進行選舉，所以這跟大內宣沒有任何關係。
陳世凱指出，對於台灣人民的心理防衛，各單位都必須要做。文化部影視產業跟政治意涵無關，且文化部補助的影視產業非常多，「零日攻擊」只是其一。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言