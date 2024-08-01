政府出資「零日攻擊」搞大內宣？政院：勿過度聯想

以台海戰爭為背景的電視劇「零日攻擊」將於明年上映，在野質疑官方出資補助有意大打認知作戰。行政院發言人陳世凱今天反駁，這與大內宣無關，文化部補助影視產業的項目很多，這只是其中之一，無關政治意涵，不用過度聯想。

斥資2.3億元的台劇「零日攻擊」前導片日前曝光，該劇由聯電創辦人曹興誠投資、黑熊學院院長沈伯洋擔任總顧問，故事架空在解放軍登陸金門開戰的背景，被質疑是史詩級的綠色軍教片。

陳世凱說，「零日攻擊」跟大內宣無關，甚至有人衍生是選舉期間的大內宣，但去年選舉期間這部影片並沒有推出，現階段台灣也沒有進行選舉，所以這跟大內宣沒有任何關係。

陳世凱指出，對於台灣人民的心理防衛，各單位都必須要做。文化部影視產業跟政治意涵無關，且文化部補助的影視產業非常多，「零日攻擊」只是其一。