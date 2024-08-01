快訊

Live／周天成攻守發揮 對抗奈良岡功大首局21:12拿下

以「情婦」身分打進政治圈！賀錦麗曾戀上大30歲有婦之夫 還獲贈BMW

南二段登山客3人遇凱米颱風罹難 登山界嘆「硬趕路」丟命

蘇貞昌、謝長廷獲聘總統府資政 余天為國策顧問

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
行政院前院長蘇貞昌獲聘資政。圖／聯合報系資料照片
行政院前院長蘇貞昌獲聘資政。圖／聯合報系資料照片

總統府今天公布新聘資政27人、國策顧問73人，其中行政院前院長蘇貞昌、即將卸任的駐日代表謝長廷、台灣日本關係協會前會長邱義仁、獨派大老吳澧培等人被聘為資政，民進黨前立委余天等人被聘為國策顧問；聘期均自113年8月1日起，至115年5月19日止。

總統府發言人郭雅慧指出，依據「中華民國總統府組織法」，總統府資政不得逾30人、國策顧問不得逾90人，賴清德總統此次遴聘資政27人、國策顧問73人。

資政名單如下：

田弘茂、吳勝雄（吳晟）、吳澧培、李明亮、李茂盛、沈國榮、沈榮津、林全、林信義、邱義仁、姚嘉文、夏本‧嘎那恩、高英茂、張俊雄、張博雅、陳忠源、陳博志、陳繼盛、湯文萬、童永、黃崑虎、蔡仁泰、蕭新煌、韓良誠、謝長廷、顏志發、蘇貞昌

國策顧問名單如下：

王政松、王康秀絹、王欽鈴、白正憲、田詒鴻、余天、余文儀、何美玥、何黎星、吳靜吉、呂子昌、李伸一、李沛霖、李金龍、林光義、林見松、林金超、林建滄、林桂添、林凱民、林逸民、林榮松、邱進福、施信民、柯孫達、柯富揚、洪團樟、紀政、范振修、翁源水、康義勝、康銀壽、張田黨、張金華、張旻斌、張秋海、張輝雄、莊和子、莊振輝、莊維周、許肇祥、陳天隆、陳永昌、陳志鴻、陳旺來、陳振文、陳國欽、陳朝龍、陳輝東、曾貴海、程文俊、黃行德、黃金舜、黃俊森、黃奕睿、黃員教、黃越綏、黃銘得、彭添富、楊信、趙中正、廖全平、廖武治、廖美南、樊豐忠、鄭慶祥、盧博基、賴春生、賴博司、賴維信、簡文仁、嚴雋泰、顧忠華

吳澧培 總統府發言人 蘇貞昌 謝長廷 邱義仁

延伸閱讀

外圍共犯都認了 涉當詐團車手頭…余天女婿陳鑒堅不認罪

吳桐潭政商關係雄厚…不僅國安會秘書長吳釗燮派人致奠 余天也到場

「小費玉清」全說了！揭開余天、豬哥亮私下面

當詐團車手頭起訴遭求重刑 余天女婿陳鑒下午開接押庭

相關新聞

「零日攻擊」全民埋單？王鴻薇批民進黨1.3億賣芒果乾

斥資2.3億元的台劇「零日攻擊ZERO DAY」，由聯電創辦人曹興誠投資、民進黨立委沈伯洋擔任總顧問，內容觸及台海戰爭，...

2026藍潛在市議員參選人曝光 有名嘴、光電博士、助理

國民黨推動國會改革，北市黨部今同步在士林北投、內湖南港、松山信義、中山大同、中正萬華5個選區舉辦「讓陽光照進國會，民進黨...

台灣2030年後重新考慮使用核電？卓榮泰：報導是誤會

行政院長卓榮泰接受日媒專訪表示，台灣可能在2030年代後重新考慮使用核電，消息傳出引起外界關注，卓榮泰下午表示「新聞報導...

新聞幕後╱韓國瑜指定台北大巨蛋辦國慶晚會 蔣萬安即刻拍板

台北市蔣萬安今指出，目前可以確定10月在台北大巨蛋就會舉辦雙十國慶晚會。由於每年的「國慶籌備委員會」照慣例是由立法院長擔...

陳玉珍接國民黨金門黨部主委 高喊「終於嫁出去」

國民黨金門縣黨部今天上午舉行新任主委佈達典禮，黨主席朱立倫親自跨海頒發派任書給陳玉珍，陳表示，此次接任黨部主委，除配合朱...

【重磅快評】大家都是賴系 王世堅不怕堅系變奸細？

民進黨新任中常委昨天就職，中常委王世堅宣示要當黨內烏鴉，不當合音天使，要把不同的聲音，用不同的思考帶到黨中央；他強調，從...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。