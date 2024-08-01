向原住民族致敬 卓榮泰：持續深化權益保障

今天是原住民族日，行政院長卓榮泰代表政府向原住民族致敬，並指出行政院已經盤點各部會的資源、計畫與措施，未來將在既有的基礎上，透過國家希望工程的推動，持續深化原住民族權益的保障，促進各領域的發展。

原民會表示，今天於行政院會提出「原住民族政策新藍圖」報告案，並將配合總統賴清德及行政院政策推動原住民族歷史正義與轉型正義；行政院發言人陳世凱主持政院會後記者會時轉述卓榮泰的指示。

卓榮泰表示，今天是原住民族日，要再度代表政府向原住民族致敬。原住民族曾是台灣這塊島嶼唯一的主人，現在中華民國台灣是大家共同的國家，原住民族不但積極守護台灣山林與土地，發展出豐富獨特的文化，更與各族群共存共榮，讓多元價值與文化成為台灣面向海洋、擁抱世界的珍貴資產，也盼全體民眾都能向原住民族致敬。

卓榮泰表示，8年來，政府在推動原住民族語成為國家的正式語言，立法落實原住民族健康權，修正礦業法納入原民諮商同意機制等方面取得具體進展，行政院已經盤點各部會的資源、計畫與措施，未來將在既有的基礎上，透過國家希望工程的推動，持續深化原住民族權益的保障，促進各領域的發展；對於都會原住民的生活、教育、健康及就業等權益，也以相關政策配合推動。

卓榮泰說，總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會已獲致許多重大成果，相關工作即將進入行政機關推動執行階段，接續則交由行政院原住民族基本法推動會辦理，以落實原住民族的歷史正義，回應人民的期待。

原民會說明，原住民族轉型正義是以原住民族史觀及歷史事實為基礎，並推動原住民族基本法建構完整的原住民族權利體系架構。總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會於民國105年因政府向原住民族道歉而設置，並完成多項原住民族權利流失的真相調查。

原民會表示，接下來則是如何將調查結果依原基法規定落實到政府各項施政。因此，由原基法設置的原推會持續推動相關工作，服膺原住民族轉型正義政策階段性要求。