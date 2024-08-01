【重磅快評】大家都是賴系 王世堅不怕堅系變奸細？

民進黨新任中常委昨天就職，中常委王世堅宣示要當黨內烏鴉，不當合音天使，要把不同的聲音，用不同的思考帶到黨中央；他強調，從他的眼神就能看出他不是「賴系」，他是「堅系」，只有王世堅一人的「堅系」。

總統兼黨主席賴清德已經形成新的權力核心，黨內派系紛表效忠，親賴系成為最重要的權力聯盟，而非賴系與賴清德如何互動則備受矚目。屬於「英系」的王世堅，再度發揮獨樹一幟的喜劇「笑果」，掀開黨內權力互動的簾幕。

但民進黨黨內的權力碰撞，通常不是喜劇，更多的是彈雨煙硝。比王世堅更早用「眼神」表態的另一位非賴系中常委陳亭妃，就顯得悲壯許多。

原屬正國會的陳亭妃，積極布局台南市長選舉而堅持選中常委，正國會只好在全代會前開除陳亭妃，作為向賴清德表忠的投名狀。但陳亭妃仍然靠著實力與籤運一路挺進中常會，彷彿在派系之外一人自成一系。

「陳亭妃的進擊」兼具悲喜色彩。陳亭妃當選中常委後也立馬表忠，而且強調不用刻意擠到賴清德旁邊說自己是賴系，因為「眼神就知道我是賴系」。即使昨天英系的王世堅自稱是「一人的堅系」，真正一人一系的陳亭妃反而說，「所有的中常委不就是賴系嗎？」

不過，最厲害的眼神，不是王世堅、陳亭妃與賴清德的交手，而是32年前邱創煥和李登輝的交會。

1992年政界盛傳時任台灣省主席的邱創煥將接任行政院長，邱創煥也告訴媒體感受到時任總統李登輝「愛護和關懷的眼神」。只是最後邱創煥閣揆落空，自此政治身價大跌。

幾十年來，台灣已經過三次政黨輪替，民主卻跌跌撞撞，政治人物施予或乞憐「關愛眼神」的心態仍然不變。但這卻是家父長制威權主義的遺留。一個以「民主進步」為名的政黨，蔡英文成為新威權主義的民選獨裁，賴清德以偏執和威權性格一統江山，豈是偶然？

然而，這種恩庇扈從關係，主要是建立在權力的支配與利益的分配上。蔡英文用討厭她的蘇貞昌做閣揆、用挑戰她的賴清德當副總統，放任派系不顧吃相搶位，縱容綠友友盜搬國家資源，不是包容或慷慨，而是建立權力聯盟鞏固領導的需要。但政治偏執、愛憎強烈的賴清德，恐怕會受到派系更多的挑戰。

二個非賴系中常委，王世堅力挺陳亭妃，但一稱「堅系」，一稱「賴系」，處境不同，自有不同的策略選擇。但眼前，誰能批逆龍鱗？陳亭妃說得對，大家都是賴系。

至於王世堅雖稱他的老闆就是人民，但話鋒一轉，仍然盛讚賴清德英明；他在中常會8問賴清德，連講半個鐘頭，從核電到租賃，從台灣價值到青年價值，滔滔不絕，還特別注意到賴清德沒有用筆記錄，卻都能夠一一回答，「真的頭腦超強的」。「堅系」暫時還不怕變成賴清德眼裡的「奸細」。

不論如何，三呼萬歲，吾皇英明。