快訊

Live／周天成攻守發揮 對抗奈良岡功大首局21:12拿下

以「情婦」身分打進政治圈！賀錦麗曾戀上大30歲有婦之夫 還獲贈BMW

南二段登山客3人遇凱米颱風罹難 登山界嘆「硬趕路」丟命

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國慶晚會在大巨蛋？劉世芳：未曾表達、地點交韓國瑜決定

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
內政部長劉世芳。圖／行政院提供
內政部長劉世芳。圖／行政院提供

台北市長蔣萬安昨天透露，今年國慶晚會將在大巨蛋舉辦，意外引發內政部、台北市政府口水戰，內政部長劉世芳今天指出，內政部從未表達要在台北市舉辦國慶晚會，且國慶籌備由立法院主辦，地點是立法院長韓國瑜決定，內政部會全力配合。

針對國慶晚會在大巨蛋舉辦一事，外傳劉世芳曾向蔣提出希望北市協助今年國慶晚會，遭內政部否認。台北市政府副發言人李政軒反駁稱，6月28日內政部確實有向北市府表達，期待國慶晚會在台北市舉辦。

劉世芳今天在行政院會後記者會還原始末，她強調，中華民國國慶大會由立法院擔任主辦單位，地點由立法院長韓國瑜決定，內政部是協助角色，一旦立法院做出決策，內政部將全力配合。

劉世芳續指，她6月28日曾率內政部官員拜訪蔣萬安，現場還有台北市副市長李四川和林奕華等人，討論議題集中在社子島開發、大灣北段都市計畫、社宅興建及國土功能分區圖，從當天會面至今，都未曾表達國慶晚會要在台北市進行。

內政部 劉世芳 國慶 大巨蛋 蔣萬安 韓國瑜

延伸閱讀

大巨蛋辦國慶晚會 劉世芳稱未提過 蔣萬安：韓國瑜有聯繫

租屋糾紛頻傳 免費租屋法律諮詢明上路

新聞幕後╱韓國瑜指定台北大巨蛋辦國慶晚會 蔣萬安即刻拍板

【重磅快評】停發高虹安半薪 劉世芳扮終局判決？

相關新聞

「零日攻擊」全民埋單？王鴻薇批民進黨1.3億賣芒果乾

斥資2.3億元的台劇「零日攻擊ZERO DAY」，由聯電創辦人曹興誠投資、民進黨立委沈伯洋擔任總顧問，內容觸及台海戰爭，...

2026藍潛在市議員參選人曝光 有名嘴、光電博士、助理

國民黨推動國會改革，北市黨部今同步在士林北投、內湖南港、松山信義、中山大同、中正萬華5個選區舉辦「讓陽光照進國會，民進黨...

台灣2030年後重新考慮使用核電？卓榮泰：報導是誤會

行政院長卓榮泰接受日媒專訪表示，台灣可能在2030年代後重新考慮使用核電，消息傳出引起外界關注，卓榮泰下午表示「新聞報導...

新聞幕後╱韓國瑜指定台北大巨蛋辦國慶晚會 蔣萬安即刻拍板

台北市蔣萬安今指出，目前可以確定10月在台北大巨蛋就會舉辦雙十國慶晚會。由於每年的「國慶籌備委員會」照慣例是由立法院長擔...

陳玉珍接國民黨金門黨部主委 高喊「終於嫁出去」

國民黨金門縣黨部今天上午舉行新任主委佈達典禮，黨主席朱立倫親自跨海頒發派任書給陳玉珍，陳表示，此次接任黨部主委，除配合朱...

【重磅快評】大家都是賴系 王世堅不怕堅系變奸細？

民進黨新任中常委昨天就職，中常委王世堅宣示要當黨內烏鴉，不當合音天使，要把不同的聲音，用不同的思考帶到黨中央；他強調，從...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。