國慶晚會在大巨蛋？劉世芳：未曾表達、地點交韓國瑜決定

台北市長蔣萬安昨天透露，今年國慶晚會將在大巨蛋舉辦，意外引發內政部、台北市政府口水戰，內政部長劉世芳今天指出，內政部從未表達要在台北市舉辦國慶晚會，且國慶籌備由立法院主辦，地點是立法院長韓國瑜決定，內政部會全力配合。

針對國慶晚會在大巨蛋舉辦一事，外傳劉世芳曾向蔣提出希望北市協助今年國慶晚會，遭內政部否認。台北市政府副發言人李政軒反駁稱，6月28日內政部確實有向北市府表達，期待國慶晚會在台北市舉辦。

劉世芳今天在行政院會後記者會還原始末，她強調，中華民國國慶大會由立法院擔任主辦單位，地點由立法院長韓國瑜決定，內政部是協助角色，一旦立法院做出決策，內政部將全力配合。

劉世芳續指，她6月28日曾率內政部官員拜訪蔣萬安，現場還有台北市副市長李四川和林奕華等人，討論議題集中在社子島開發、大灣北段都市計畫、社宅興建及國土功能分區圖，從當天會面至今，都未曾表達國慶晚會要在台北市進行。