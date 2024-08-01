陳玉珍接國民黨金門黨部主委 高喊「終於嫁出去」

國民黨金門縣黨部今天上午舉行新任主委布達典禮，黨主席朱立倫親自跨海頒發派任書給陳玉珍，陳表示，此次接任黨部主委，除配合朱主席「政黨內造化」計畫，同時也希望藉由她一貫熱忱服務的態度，持續拉近黨部與金門鄉親的距離，持續關懷資深黨員，加強鼓勵年輕朋友加入國民黨；外界好奇，陳未在會中宣布參選縣長，她說，這議題不是今天的主軸，也不是選舉造勢。

金門縣黨部主委布達典禮由朱立倫主持，組發會主委許宇甄及副秘書長江俊霆、台企聯常務副會長暨泉州台協榮譽會長楊榮輝、廈門台協會長韓螢煥、漳州台協會長林伯彥、福州台協會長蔣佩琪及前莆田台協會長李國鎮等30位各地台商會長到場觀禮。金門重要地方人士則有議長洪允典、國民黨議會黨團書記長洪成發、縣議員許玉昭、王國代、金門陳氏宗親會理事長陳進源、前金門縣長陳水在等人到場觀禮，席開80桌，場面盛大。

朱立倫致詞時表示，陳玉珍擔任過3屆議員、3任立委，是金門女兒，這幾天剛落幕的「0214事件」，陳玉珍居中協調溝通，讓整起事件圓滿順利，同時在立法院積極的傑出問政表現，更讓人印象深刻。此次他特別拜託陳玉珍接下黨務工作，就是希望能夠擴大團結所有的力量，爭取更多鄉親的支持，協助國民黨基層服務工作，共同來為中華民國打拚。

他也謝謝吳興邦主委，過去兩年的辛苦努力，推動黨務，讓國民黨能在金門深耕發展，重要解決都能圓滿達成任務，感謝其辛勞，他特別延請他擔任國民黨組發會義務副主任委員，協助各項組織黨務工作。

「我今天嫁給國民黨」陳玉珍表示，她從28歲當議員，到現在50歲，今天終於「嫁」出去，謝謝大家的支持，她說，不管在立法院或是奔波兩岸協調，從來沒忘記「金門女兒」角色；她提及，上會期黨團推動很多民生法案，另外在地鄉親關心的年金，將從警消修起，下一步公教，陳說，要將不公不義的年金追殺制度反轉過來，讓正義重新再現。同時未來她在財政委員會擔任召委，對於金門財政的財政收支劃分法，也會積極修法，爭取更多的稅收分配來建設金門。