快訊

Live／周天成攻守發揮 對抗奈良岡功大首局21:12拿下

以「情婦」身分打進政治圈！賀錦麗曾戀上大30歲有婦之夫 還獲贈BMW

南二段登山客3人遇凱米颱風罹難 登山界嘆「硬趕路」丟命

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陳玉珍接國民黨金門黨部主委 高喊「終於嫁出去」

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
國民黨金門縣黨部今天上午舉行新任主委布達典禮，黨主席朱立倫（左）親自跨海頒發派任書給新主委陳玉珍。記者蔡家蓁／攝影
國民黨金門縣黨部今天上午舉行新任主委布達典禮，黨主席朱立倫（左）親自跨海頒發派任書給新主委陳玉珍。記者蔡家蓁／攝影

國民黨金門縣黨部今天上午舉行新任主委布達典禮，黨主席朱立倫親自跨海頒發派任書給陳玉珍，陳表示，此次接任黨部主委，除配合朱主席「政黨內造化」計畫，同時也希望藉由她一貫熱忱服務的態度，持續拉近黨部與金門鄉親的距離，持續關懷資深黨員，加強鼓勵年輕朋友加入國民黨；外界好奇，陳未在會中宣布參選縣長，她說，這議題不是今天的主軸，也不是選舉造勢。

金門縣黨部主委布達典禮由朱立倫主持，組發會主委許宇甄及副秘書長江俊霆、台企聯常務副會長暨泉州台協榮譽會長楊榮輝、廈門台協會長韓螢煥、漳州台協會長林伯彥、福州台協會長蔣佩琪及前莆田台協會長李國鎮等30位各地台商會長到場觀禮。金門重要地方人士則有議長洪允典、國民黨議會黨團書記長洪成發、縣議員許玉昭、王國代、金門陳氏宗親會理事長陳進源、前金門縣長陳水在等人到場觀禮，席開80桌，場面盛大。

朱立倫致詞時表示，陳玉珍擔任過3屆議員、3任立委，是金門女兒，這幾天剛落幕的「0214事件」，陳玉珍居中協調溝通，讓整起事件圓滿順利，同時在立法院積極的傑出問政表現，更讓人印象深刻。此次他特別拜託陳玉珍接下黨務工作，就是希望能夠擴大團結所有的力量，爭取更多鄉親的支持，協助國民黨基層服務工作，共同來為中華民國打拚。

他也謝謝吳興邦主委，過去兩年的辛苦努力，推動黨務，讓國民黨能在金門深耕發展，重要解決都能圓滿達成任務，感謝其辛勞，他特別延請他擔任國民黨組發會義務副主任委員，協助各項組織黨務工作。

「我今天嫁給國民黨」陳玉珍表示，她從28歲當議員，到現在50歲，今天終於「嫁」出去，謝謝大家的支持，她說，不管在立法院或是奔波兩岸協調，從來沒忘記「金門女兒」角色；她提及，上會期黨團推動很多民生法案，另外在地鄉親關心的年金，將從警消修起，下一步公教，陳說，要將不公不義的年金追殺制度反轉過來，讓正義重新再現。同時未來她在財政委員會擔任召委，對於金門財政的財政收支劃分法，也會積極修法，爭取更多的稅收分配來建設金門。

陳玉珍強調，金門與大陸之間關係密切，兩岸關係的發展走向是相當重要。國民黨在朱主席的領導下，積極推動兩岸的溝通互動交流，她也會秉持這樣的信念，繼續做好為鄉親服務的工作，未來不論是推動陸生來金就學、兩岸關係的和緩，各項民生法案的推動以及金門預算的爭取，她都會全力去做。

國民黨金門縣黨部今天上午舉行新任主委布達典禮，國民黨主席朱立倫跟與會貴賓與黨員合影。記者蔡家蓁／攝影
國民黨金門縣黨部今天上午舉行新任主委布達典禮，國民黨主席朱立倫跟與會貴賓與黨員合影。記者蔡家蓁／攝影
國民黨金門縣黨部今天上午舉行新任主委布達典禮，黨主席朱立倫（中）特別跟新卸任主委陳玉珍（右）、吳興邦合影。記者蔡家蓁／攝影
國民黨金門縣黨部今天上午舉行新任主委布達典禮，黨主席朱立倫（中）特別跟新卸任主委陳玉珍（右）、吳興邦合影。記者蔡家蓁／攝影
國民黨主席朱立倫今天親自跨海頒發派任書給新主委陳玉珍，兩人還逐桌向黨員握手致意。記者蔡家蓁／攝影
國民黨主席朱立倫今天親自跨海頒發派任書給新主委陳玉珍，兩人還逐桌向黨員握手致意。記者蔡家蓁／攝影
國民黨主席朱立倫致詞時表示，陳玉珍擔任過3屆議員、3任立委，這幾天剛落幕的「0214事件」，就是陳玉珍居中協調溝通，讓整起事件圓滿順利。記者蔡家蓁／攝影
國民黨主席朱立倫致詞時表示，陳玉珍擔任過3屆議員、3任立委，這幾天剛落幕的「0214事件」，就是陳玉珍居中協調溝通，讓整起事件圓滿順利。記者蔡家蓁／攝影
立委陳玉珍表示，她從28歲當議員，到現在50歲，我今天嫁給國民黨。記者蔡家蓁／攝影
立委陳玉珍表示，她從28歲當議員，到現在50歲，我今天嫁給國民黨。記者蔡家蓁／攝影
不少台商特別跨海來力挺陳玉珍，會中由國民黨主席朱立倫與陳一起頒發顧問證書。記者蔡家蓁／攝影
不少台商特別跨海來力挺陳玉珍，會中由國民黨主席朱立倫與陳一起頒發顧問證書。記者蔡家蓁／攝影

國民黨 金門 陳玉珍

延伸閱讀

陸船翻覆案 朱立倫：拖了近半年對兩岸關係傷害大

朱立倫不與盧秀燕爭黨魁？黃健庭：個人意見 沒討論過

NCC委員卸任批新聞報導不公 陳玉珍：民進黨政府要負責

金門陸船案落幕 朱立倫批賴發言讓兩岸對抗不可測

相關新聞

「零日攻擊」全民埋單？王鴻薇批民進黨1.3億賣芒果乾

斥資2.3億元的台劇「零日攻擊ZERO DAY」，由聯電創辦人曹興誠投資、民進黨立委沈伯洋擔任總顧問，內容觸及台海戰爭，...

2026藍潛在市議員參選人曝光 有名嘴、光電博士、助理

國民黨推動國會改革，北市黨部今同步在士林北投、內湖南港、松山信義、中山大同、中正萬華5個選區舉辦「讓陽光照進國會，民進黨...

台灣2030年後重新考慮使用核電？卓榮泰：報導是誤會

行政院長卓榮泰接受日媒專訪表示，台灣可能在2030年代後重新考慮使用核電，消息傳出引起外界關注，卓榮泰下午表示「新聞報導...

新聞幕後╱韓國瑜指定台北大巨蛋辦國慶晚會 蔣萬安即刻拍板

台北市蔣萬安今指出，目前可以確定10月在台北大巨蛋就會舉辦雙十國慶晚會。由於每年的「國慶籌備委員會」照慣例是由立法院長擔...

陳玉珍接國民黨金門黨部主委 高喊「終於嫁出去」

國民黨金門縣黨部今天上午舉行新任主委佈達典禮，黨主席朱立倫親自跨海頒發派任書給陳玉珍，陳表示，此次接任黨部主委，除配合朱...

【重磅快評】大家都是賴系 王世堅不怕堅系變奸細？

民進黨新任中常委昨天就職，中常委王世堅宣示要當黨內烏鴉，不當合音天使，要把不同的聲音，用不同的思考帶到黨中央；他強調，從...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。