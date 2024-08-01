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政院：非核家園目標不變 用新核能科技有3前提
各界關注民進黨「非核家園」態度是否轉彎，行政院今天對外重申，非核家園是法定的國家政策，目前沒有改變，政府將持續確保電廠如期興建，同時開發新能源；針對核能議題，政府雖對新核能科技持開放態度，至於台灣是否要使用，前提必須是兼具安全、核廢料可處理且有全民共識。
有報導指出，行政院長卓榮泰日前接受日本經濟新聞專訪，曾提及2030年擬重啟核電，引發各界熱議。不過，行政院澄清，卓榮泰並未在專訪中提到2030年將重啟核電，且政府持續在能源轉型、供電穩定與減少空汙的目標上與社會對話，不會貿然提出相關政策。
行政院發言人陳世凱主持政院會後記者會時重申，非核家園是法定的國家政策，目前為止沒有改變，政府對新核能科技或其他新能源科技，將持開放討論態度，但台灣到底要不要使用，前提必須是兼具安全、核廢料可處理且有全民共識，才能進一步討論。
另針對卓榮泰在日經專訪時提及，台灣2033年電力會增加到1786萬瓩。陳世凱說，行政團隊正努力進行中，期盼興建中的電廠如期如質完成，同時努力開發風力、光力、水力、地熱能等新能源。
他強調，電力開發是中央政府應負起的責任，希望地方政府在未來輸電、電網韌性及電源開發上，也能提供協助，大家一起努力，「畢竟用電是所有人民所需要的」。
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