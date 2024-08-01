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日對台好感度最高 陳菊讚僑領助深化關係

中央社／ 台北1日電
監察院長陳菊。圖／聯合報系資料照片
監察院長陳菊。圖／聯合報系資料照片

日本中華聯合總會回國致敬團昨天拜會監察院陳菊，陳菊表示，民調顯示日本人對台灣的好感度和信賴度最高，日本中華聯合總會是推動日台實質交流最重要推手，請僑領繼續協助深化日台關係。

監察院透過新聞稿表示，「日本中華聯合總會回國致敬團」一行33名日本各地僑領，由總會長羅鴻健率領，7月31日拜會監察院。陳菊也特別介紹有日本博士學位的監察院副院長李鴻鈞，在日本政界有好人緣，是台灣政界的日本通。

陳菊提到，日本中華聯合總會是歷史悠久、在日本最大的僑民團體，更是團結僑界力量、推動日台實質交流最重要的推手。

陳菊指出，美國皮尤研究中心去年8月民調，82%日本受訪者表示對台灣有好感，去年12月台灣駐日機構的民調也呈現亞洲地區中，日本人對台灣的好感度和信賴度最高，感謝僑界長期為日台交流所做努力，請僑領繼續協助深化日台關係，促進區域穩定與和平。

陳菊說明，回憶起2016年高雄的姊妹市熊本發生7級大地震，時任高雄市長的她，與當時擔任台南市長的總統賴清德，一起搭乘熊本機場震災後第一班復航國際航班抵達熊本，訪視受災最嚴重的地區，並代表台灣捐贈賑災款項。

陳菊談及，已故的日本前首相安倍說「台灣有事，就是日本有事」，講的是日台同在第一島鏈、同屬民主陣營的密切關係，也是多年來一有災難，日台間立即發聲、互助的寫照。

羅鴻健表示，非常開心能有難得機會拜訪監察院，在日本的僑團非常努力地促進台日雙方的交流，未來僑團會持續為深化台日友好關係做努力。

李鴻鈞則向僑領介紹監察院這座百年建築，是由日本知名建築師森山松之助所設計，和總統府及東京車站是同一位時代級建築大師的作品。

日本 監察院 陳菊

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