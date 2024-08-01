「台灣拳后」性別再受質疑 政院：力挺林郁婷無庸置疑

台灣拳擊女將林郁婷出戰巴黎奧運女子57公斤級拳擊比賽，遭前任拳王圭根（Barry McGuigan）和知名作家JK羅琳（J.K. Rowling）質疑性別問題。行政院發言人陳世凱今天強調，國際奧會已經同意林郁婷參賽，對她的性別無庸置疑，政府當然會支持選手。

林郁婷早在28歲成為台灣首位在世界拳擊賽事青年級組奪金的選手，更曾在杭州亞運過關斬將，奪得台灣女子拳擊史上第一面亞運金牌。此次，她以頭號種子資格參加巴黎奧運女子57公斤級拳擊比賽，卻又捲入性別爭議。

陳世凱表示，體育署已經對外指出，林郁婷依照規定參賽，國際奧會也認可台灣提供的資訊，並同意林郁婷參加此次巴黎奧運，「政府當然支持我們的選手，無庸置疑。」