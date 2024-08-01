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進口蛋採購「上級僅用LINE通知」就辦理 白委疑私相授受

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
去年緊急專案進口蛋引發許多程序爭議。圖／聯合報系資料照片
去年緊急專案進口蛋引發許多程序爭議。圖／聯合報系資料照片

民眾黨立委張啓楷今天說，進口蛋採購黑箱爭議已久，審計部揭露諸多行政缺失，包括政府的預算與費用支出，上級單位只要用LINE訊息，就可以要求下級單位支付，農業部前部長陳吉仲揚言不參加聽證會，難道是擔心自曝其短，所以才不敢面對問題。

審計部近日發布決算審核報告，披露農業部在「2023年度雞蛋緊急調度計畫」核定前，就通知畜產會辦理雞蛋進口採購作業，與經費處理作業規定不合，「且於雙方權利義務不明狀態下，畜產會僅憑該部通知（LINE訊息或函文），即辦理雞蛋進口作業，並以自有資金先行墊付款項，易生採購作業程序問題。」

張啓楷表示，進口蛋的採購黑箱、供需失衡等問題爭議已久，審計部近日再度揭露，農業部與中央畜產會的諸多行政缺失，陳吉仲揚言拒絕參加聽證會，難道是擔心自曝其短、難以卸責，所以才不敢面對問題，如此荒誕的行徑，著實讓人難以接受。

張啓楷質疑，政府的預算與費用支出，上級單位只要用LINE訊息，就可以要求下級單位支付，難道這是民進黨執政後的陋習，還是在進口蛋專案當中，農業部與中央畜產會有如此急迫，竟然連正當程序、正式發文與計畫都不用。

張啓楷表示，事實上此種便宜行事的做法，民進黨政府已經行之有。2020年，政府追加紓困振興計畫3.0預算，總計高達2100億的預算，行政院卻僅有5頁的報告，平均1頁就向全民拿420億元。到了今年5月初，113年度中央政府總預算追加預算案，政府同樣僅花了1頁半的說明，就要撥補台電1000億元。

張啓楷批評，政府僅憑LINE訊息，就要以進口雞蛋為由，花掉人民數以10億計的採購和補助錢，正式的發文跟計畫都沒有，這種花錢的方式，不僅是虛擲民脂民膏、揮霍無度，更有私相授受的嚴重疑慮，「全民真能接受陳吉仲的一句『不參加進口蛋專案小組聽證會』就輕輕帶過？」

張啓楷表示，農業部和中央畜產會付給廠商費用，但是始終沒有提出已支付的證明文件，然而更令人不解的是，沒有廠商提供的已支付證明文件，究竟是單位內人員的疏失，還是上級長官的壓力，還是生產業者沒有提供，陳吉仲身為當時的農業部長，難道不用給全民一個合理交代。

張啓楷強調，政府的各項施政和作為，必須要有正當的法律程序、應有的行政流程作為依歸，不能僅憑個人好惡、上級壓力，或者其他任何因素而恣意妄為，審計部已經明確證實，政府的任何行政措施，早已明顯逾越該有的行政與法律程序，所謂進口蛋合法的說法，陳吉仲究竟從何而來。

張啓楷 蛋價 農業部 陳吉仲

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