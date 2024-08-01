「零日攻擊」全民埋單？王鴻薇批民進黨1.3億賣芒果乾

斥資2.3億元的台劇「零日攻擊ZERO DAY」，由聯電創辦人曹興誠投資、民進黨立委沈伯洋擔任總顧問，內容觸及台海戰爭，被質疑是史詩級的綠色軍教片。國民黨立委王鴻薇今天表示，文化部計畫補助7100萬，國發會也投資4170萬，民進黨賣芒果乾，近1.3億由全民埋單。

王鴻薇表示，該劇對外宣稱，文化部「匯聚台流文化黑潮計畫」補助支持，「僅」補助7100萬，補助比例占製作總預算的4成都不到，補助金額也不是最高；但根據文策院和文化部資料，「零日攻擊」的確不是最高補助的戲劇，但是第二高，第一名是8000萬，除了這兩個補助案外，另外9案沒有任何一案超過6000萬元，這樣的差別待遇，看在真正需要政府支持，堅持創作藝術的文化人眼裡，應該很不平衡。

王鴻薇直指，「零日攻擊」補助比例，絕對超過製作總預算4成，達43%。根據文策院資料，該劇除匯聚台流文化黑潮計畫補助7100萬約佔27.51%外，國發基金也偷偷投資了4170萬，約佔16.09%，也就是說兩項投資加起來，將近1億3千多萬的納稅人的錢，絕對超過製作總預算4成。

「為了幫黨認知作戰，民進黨是真的什麼都敢，國庫直接拿來為黨認知作戰。」王鴻薇批評，當這些文化部、國發基金的民脂民膏，被拿來做政治分贓，上億經費被拿去拍這樣的綠色政治電影，還不如給國軍好好利用，都對台海有意義多了，最扯的是這部片還故意在接近選舉年推出，司馬昭之心路人皆知。