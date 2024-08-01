政院挺奧運選手 拳擊女將林郁婷性別毋庸置疑

台灣拳擊女將林郁婷參賽巴黎奧運，遭知名小說家JK羅琳質疑性別及參賽資格。行政院發言人陳世凱今天表示，國際奧會同意林郁婷參賽，林郁婷的性別毋庸置疑，政府支持選手也是毋庸置疑。

林郁婷去年拳擊世錦賽闖進4強，卻意外陷入性別檢測爭議，幸好後來在體育署幫助下還她清白，並在同年的杭州亞運女子拳擊57公斤級摘金。體育署長鄭世忠昨天表示，林郁婷依規定獲得參賽機會，且已遞交醫療報告給國際奧會，參賽資格沒有問題。

行政院會今天舉行院會後記者會，媒體關注林郁婷的性別在國際上遭到質疑一事，行政院是否會進行聲援。

行政院發言人陳世凱指出，體育署昨天已經回應此事，對於林郁婷的性別是毋庸置疑，國際奧會也已說明，台灣所提供給國際奧會的資訊，國際奧會也同意林郁婷參賽，所以這個部分是沒有問題，而政府當然支持選手，這個也是毋庸置疑。