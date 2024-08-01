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支持國會改革街講 桃園藍委、議員今輪流站肥皂箱

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市議會國民黨團總召徐玉樹今在龍潭街頭宣講，呼籲民眾支持國會改革。照圖／桃園市議會國民黨團提供
桃園市議會國民黨團總召徐玉樹今在龍潭街頭宣講，呼籲民眾支持國會改革。照圖／桃園市議會國民黨團提供

國民黨桃園市黨部今舉辦「讓陽光照進國會，民進黨怕什麼」街講活動，出席成員高喊「支持國會改革、反貪腐、查弊案」等口號，強調改革的正當性與必要性，同時也譴責民進黨政府以各種手段阻擾，呼籲民眾支持改革，讓陽光照進國會。

國民黨桃園市黨部街講活動今在中壢、龍潭、八德、大溪、楊梅、桃園、復興7區8處登場，各地出席成員有立委涂權吉、桃園市議會黨團總召徐玉樹、市議員林政賢、楊朝偉、朱珍瑤、李柏坊、周玉琴、陳瑛、劉熒隆、陳韋曄、舒翠玲等人，在10名到30名不等支持者陪同下，輪流站肥皂箱宣講。

徐玉樹指出，民進黨執政8年以來，弊案叢生、惡意濫權，包括兩兆貪汙風電、超思雞蛋採購爭議、小吃店進口快篩爭議、口罩爭議、綠能弊案和台南八八槍案，弊端罄竹難書。民進黨執政以後全力阻擋國會改革，甚至動員無知的年青人包圍立法院，是在怕什麼？因為法案通過後，會有很多貪官污吏被抓去坐牢。

徐玉樹表示，台灣長期安和樂利，主要是當年前總統蔣經國打下的基礎，而民進黨政府人事酬庸，外行領導內行，國家還有希望嗎？呼籲民眾支持國會改革，讓施政透明、乾淨，國家才會有進步。

楊朝偉、林政賢、李柏坊、陳瑛、朱珍瑤、舒翠玲和周玉琴等人也向民眾說明改革的必要性，澄清改革並非擴權，而是加強監督，至於民進黨無所不用其極反對，是為了維護民進黨的權益，讓許多弊案不被調查。提出國會改革，不管是賴總統還是其他政府官員都要受到國會的監督，讓政府更健全，讓國家更為發展。

國會改革 桃園 民進黨

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