梁文傑稱兩國互不隸屬同兩區 林祖嘉：嚴重違背憲法　　

陸委會副主委梁文傑昨接受網路節目專訪，談到兩岸定位議題時提到，「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」跟「台灣地區跟大陸地區互不隸屬」是一樣的，差異只在於「稱國名，還是要稱地區」。國民黨大陸事務部主任林祖嘉表示，梁文傑的說法，嚴重違背憲法和兩岸人民關係條例立法意旨，是非常大的扭曲；他呼籲陸委會應該出面說明，這到底只是梁文傑個人的偶發意見，還是代表民進黨政府對「互不隸屬」的最新詮釋？

林祖嘉表示，按「台灣地區與大陸地區人民關係條例」第二條第一款，台灣地區：指台灣、澎湖、金門、馬祖及政府統治權所及之其他地區。第二款，大陸地區：指台灣地區以外之中華民國領土。既然台灣地區和大陸地區都屬於中華民國的法定領土，那麼同一國的法定領土之間，就不可能互不隸屬。依照憲法與兩岸條例，兩區應該要共同隸屬中華民國，兩區絕對不等於兩國。

林祖嘉指出，7月4日陸委會主委邱垂正主持例行記者會時對「互不隸屬」的解釋，是「且憲法條文內都未提及跟世界上任何一個國家有隸屬關係，故兩岸互不隸屬既是客觀事實」、「兩岸關係就是兩岸關係」。這至少表明，當時陸委會應該知道，兩國跟兩區不同，兩區不是分屬兩國，兩岸關係也不是國與國之間的關係，而梁文傑的說法明顯背離這個立場。

林祖嘉表示，邱垂正在記者會上也提到，賴清德總統在520就職演說開頭就表示「依據中華民國憲政體制」，其中就包含中華民國憲法及其增修條文，以及兩岸人民關係條例等相關法規。政府未來也會據此處理兩岸事務，立場從未改變。陸委會應該出面說明，邱垂正之前的宣示，和梁文傑這個違憲違法的詮釋，到底哪個才真正代表政府的立場。