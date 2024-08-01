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劉世芳：國慶晚會地點由韓國瑜決定 部會全力配合

中央社／ 台北1日電

台北市長蔣萬安昨天指出，大巨蛋10月將舉辦國慶晚會。內政部劉世芳今天說，國慶籌備由立法院主辦，國慶晚會舉行地點將由立法院長韓國瑜決定，內政部會全力配合。

蔣萬安昨天提及，大巨蛋10月將舉辦國慶晚會，媒體報導，劉世芳日前拜會蔣萬安時就曾表態希望台北市承辦今年國慶晚會，不過，內政部上午已發文澄清，強調劉世芳並無請託過此事。

劉世芳今天出席行政院會後記者會表示，國慶籌備是由立法院擔任主辦單位，將由韓國瑜決定國慶晚會舉行地點，內政部是協助角色，一旦立法院做出決策，內政部會全力配合。

劉世芳也說，今年6月28日她曾與內政部官員拜訪蔣萬安，在場還有台北市副市長李四川、林奕華等人，雙方討論議題集中在社子島開發、大彎北段都市計畫、社宅、國土功能分區圖等，從當天會面至今，她都未曾表達國慶晚會要在台北市舉行。

內政部 劉世芳 國慶

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