國民黨竹市黨部今街講 喊話國會改革要調查權

國會改革法案宣傳戰開打，藍綠兩大黨率續在全台舉辦街頭宣講、說明會。國民黨新竹市黨部今天也在新竹市建國公園舉辦街頭宣講，號召市民支持國會改革法案。新竹市立法委員鄭正鈐用實例來解釋為何需要國會改革，立法院已經成立進口雞蛋調查小組，但後來被凍結，這就是為什麼立法院需要有調查權、聽證權，人民希望要有真相。

國民黨新竹市黨部主委李縉穎指出，過去幾年民進黨執政有許多弊端，礙於制度上的不足和國民黨在國會的少數，國民黨難以進行有效的監督。而現在國民黨身為國會最大黨，在藍白合作的情況下，希望國會改革法案能讓立法權能真正地有效監督執政權，讓更多的事情攤在陽光下，接受人民檢驗。但令人非常遺憾，現在民進黨數人頭數不贏在野黨，就使用拳頭來捍衛私利。

鄭正鈐則表示，立法院已經成立了鏡電視調查小組，NCC卻不給資料，不願意配合，這就是為什麼立法院需要有調查權，人民希望要有真相，而不是任由行政權恣意擴張。現在民進黨就是想用大法官會議，來把立法院所有的調查小組擋下來，民進黨過去8年執政是不是有什麼東西見不得人，不讓老百姓知道真相？

國民黨文傳會副主委何志勇表示，過去疫情嚴重時，民進黨政府不進口BNT疫苗，讓國內苦無疫苗施打，這就是國會需要調查權、聽證權的原因。國會沒有調查權，就沒辦法進行有效監督，政府官員面對質詢就只會藉故推託。如果國會有調查權、聽證權，民進黨的官員還敢說謊嗎？

何志勇認為，民進黨什麼事都想靠美國，但美國國會調查權、聽證權早已行之有年，民進黨怎不學學美國好的制度？所以這次國會改革一定要撥亂反正，讓好的改革勢在必行。