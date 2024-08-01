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2030年擬重啟核電？ 蔣萬安指能源政策這2點最重要

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安今天上午出席關渡宮消防雲梯車捐贈活動，立法院前院長王金平也受邀出席。圖／引用自供訊
蔣萬安今天上午出席關渡宮消防雲梯車捐贈活動，立法院前院長王金平也受邀出席。圖／引用自供訊

民進黨奉行「非核家園」神主牌，行政院長卓榮泰日前接受「日本經濟新聞」專訪時，被認為有鬆口2030年擬重啟核能的可能。台北市長蔣萬安今天被問到此事時說，中央政府應該要好好面對能源政策，「瞭解基層的心聲、一個可長可久」的能源政策，是最重要的。

蔣萬安今天上午出席關渡宮消防雲梯車捐贈活動，對於外界認為行政院長卓榮泰日前接受「日本經濟新聞」專訪時有鬆口2030年擬重啟核能的可能，蔣萬安說，能源政策一定是非常正式、必須非常嚴肅的看待，所以中央政府應該要好好的面對，瞭解基層的心聲，一個可長可久的能源政策是最重要的。

至於蔣萬安今天上午出席關渡宮消防雲梯車捐贈活動，立法院前院長王金平也受邀出席。今天關渡宮也正式捐贈北市消防局一輛2850輛的消防雲梯車；並捐贈250萬元給北市關渡醫院與台灣專注力研究學會等合作，推動5年弱勢身心兒童青少年計畫。

至於關渡在地企業華碩電腦，關渡宮也與華碩簽署合作備忘錄，深耕社區總體營造，造就在地產業，活絡關渡經濟。要將北投地區打造成一個宜生、宜養、宜教、宜居、宜老的數位生活的社區。

日本經濟 能源政策 蔣萬安

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