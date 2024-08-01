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2026藍潛在市議員參選人曝光 有名嘴、光電博士、助理

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
國民黨推動國會改革，北市黨部今在士林北投選區舉辦「讓陽光照進國會」街講活動，未來參選議員的新人也亮相。記者楊正海／攝影
國民黨推動國會改革，北市黨部今在士林北投選區舉辦「讓陽光照進國會」街講活動，未來參選議員的新人也亮相。記者楊正海／攝影

國民黨推動國會改革，北市黨部今同步在士林北投、內湖南港、松山信義、中山大同、中正萬華5個選區舉辦「讓陽光照進國會，民進黨怕什麼？」街講活動，參與者以青年居多，比例約占7成。北市黨部主委黃呂錦茹也從中替2026議員選舉覓才，初估未來第一選區士林北投將提名7人參選。

台北市議員第一選區士林、北投，目前國民黨4席，分別是張斯綱、汪志冰、林杏兒和陳重文，因陳重文涉案被羈押，國民黨北市黨部須重新布局2026選戰，除了老將，已吸收無黨籍前市議員楊靜宇、 無黨籍前市議員林瑞圖的兒子林揚庭入黨，並投入選戰。

黃呂錦茹指出，2022市議員選舉，楊靜宇意外落選，林瑞圖只差不到500票，成落選頭，這次找他入黨再戰，勝選機率很高；林瑞圖近來身體轉好在地方走動，也有助兒子的選情。

此外，該選區應選議員12席，目前國民黨4席，民進黨5席，民眾黨、新黨各1席，而10連霸的無黨籍議員陳政忠，因案判刑定讞，空出1席，兵家必爭，國民黨市黨部對第一選區的提名，也採積極策略，預計將提名7席，上午的街講和掃街活動，潛在的參選新人也一一曝光，包括台大光電所博士鍾鎮遠，議員應曉薇研究室助理邱浩瀚。

其他選區今天也有新人亮相參加街講，第二選區內湖、南港新人丁瑀是航空飛行顧問公司創辦人，另有立委林倩綺辦公室主任林岳龍；第三選區松山信義，前台北市青工會總會長滿志剛、前青年團長田方倫也可能再次參選；第四選區中山大同有中山區永安里長唐楷瀚；第五選區為退役空軍副司令、政論名嘴張延廷、立委廖先翔法案助理黃國豪。

北市 國民黨 議員

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