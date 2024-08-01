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立院休會拚外交 江啟臣明率跨黨派立委赴日踢足球

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
立法院副院長江啟臣（右）接見「日本中華聯合總會返國致敬團」一行，總會長羅鴻健（左）出席。記者曾原信／攝影
立法院副院長江啟臣（右）接見「日本中華聯合總會返國致敬團」一行，總會長羅鴻健（左）出席。記者曾原信／攝影

立法院休會後，藍綠白立委們紛紛展開國會外交工作。立院副院長江啟臣今天才結束捷克國會外交參訪團，明日將率跨黨派立委赴日本訪問，3日還要與日本國會議員進行足球友誼賽，進行足球外交，據了解赴日本立委還包含台日交流聯誼會副會長洪孟楷、綠委莊瑞雄、郭昱晴等人。

江啟臣今天在立法院接見「日本中華聯合總會回國致敬團」時透露，2日要帶領立法院跨黨派立委飛到日本，3日下午還要與日本國會議員進行足球友誼賽，做足球外交。江啟臣致詞提到，台日關係非常好且一直在加溫深化當中，而他2日也要帶領立法院跨黨派立委飛到日本，3日下午還要與日本國會議員進行足球友誼賽，做足球外交。

日本中華聯合總會總會長羅鴻健說，海外僑胞透過網路看到韓國瑜在立法院，為了協調各政黨的柔軟身段，而海外華僑也很期待中華民國台灣在國際社會，協助推動世界繁榮發展及做出積極貢獻，讓全世界看見民主的堡壘中華民國，而日本中華聯合總會將繼續做政府的後盾，協助政府推動中華民國台灣的民主、維護區域和平及世界繁榮發展。

而江啟臣與中華民國與捷克暨奧地利國會友好聯誼會長、國民黨立委萬美玲帶團赴捷克訪問，參與委員包括江啟臣、呂玉玲、柯志恩、王育敏、洪孟楷、林憶君等，除了捷克外還參訪西班牙、義大利，今日才剛剛回國。

江啟臣預計明日將帶團赴日，參與立委包含藍綠白立委，成員為台日交流聯誼會副會長洪孟楷、楊瓊瓔、陳玉珍、黃建賓、張啓楷、邱志偉、莊瑞雄、賴惠員、黃秀芳、郭昱晴等。另外江啟臣8月15日晚間也將率立委參加「全美同鄉聯誼會」活動，並擔任致詞貴賓，而此行程外界也關注國民黨主席朱立倫是否會一同前往。

日本 江啟臣 足球

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