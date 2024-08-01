柯文哲嗆要罷免 吳思瑤：自家孩子沒教好要打別人出氣

新竹市長高虹安涉貪案一審被判有罪停職，民間團體發起罷免，民眾黨主席柯文哲表示，不要把罷免當成政治工具，反嗆要罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶。吳思瑤今天表示，今天跑行程選民有提到這件事情，稱柯文哲是「自己家的小孩沒教好，要打別人家的孩子出氣」，比喻很精準，不擔心被點名罷免，因為她沒有像高虹安涉及犯罪行為，對選民有信心。

吳思瑤指出，罷免是人民權益都尊重，到底是誰把罷免當成政治工具，柯文哲嘴裡說不要當政治工具，難道要自己就可以把罷免當政治工具嗎？

吳思瑤說，不擔心被柯文哲點名要罷免，因為她沒有像高虹安一樣涉及犯罪行為，對於自己的問政表現跟服務，相信北投、天母的選民都看在眼裡，何懼之有，對選民有信心。

民進黨立委王定宇表示，選舉跟罷免是人民的權益，一向主張罷免不該由政黨或政治人物主導，基隆市長謝國樑罷免案就是基隆市民發動，民進黨沒有參與，也沒有介入，為什麼國民黨跟民眾黨要用政治操作，反擊謝國樑的罷免案。

王定宇說，發動罷免謝國樑的基隆市民，過去有支持民眾黨，也有支持國民黨等各政黨，很遺憾藍白刻意導向政黨之間競爭或鬥爭，這是汙衊，也非常不適當，藍白的做法搞不好會火上添油，對謝國樑罷免案毫無幫助。