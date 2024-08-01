快訊

一張照看高雄凱米前後機車兩樣情 網揭實際慘況：被淹了嗎？

台股高歌勁揚442點收22,642點 台積電漲26元收960元

哈瑪斯首腦遇刺細節曝！傳「遭飛彈直接擊殺」 住所門窗牆壁全毀

聽新聞
test
0:00 / 0:00

柯文哲嗆要罷免 吳思瑤：自家孩子沒教好要打別人出氣

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片

新竹市長高虹安涉貪案一審被判有罪停職，民間團體發起罷免，民眾黨主席柯文哲表示，不要把罷免當成政治工具，反嗆要罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶。吳思瑤今天表示，今天跑行程選民有提到這件事情，稱柯文哲是「自己家的小孩沒教好，要打別人家的孩子出氣」，比喻很精準，不擔心被點名罷免，因為她沒有像高虹安涉及犯罪行為，對選民有信心。

吳思瑤指出，罷免是人民權益都尊重，到底是誰把罷免當成政治工具，柯文哲嘴裡說不要當政治工具，難道要自己就可以把罷免當政治工具嗎？

吳思瑤說，不擔心被柯文哲點名要罷免，因為她沒有像高虹安一樣涉及犯罪行為，對於自己的問政表現跟服務，相信北投、天母的選民都看在眼裡，何懼之有，對選民有信心。

民進黨立委王定宇表示，選舉跟罷免是人民的權益，一向主張罷免不該由政黨或政治人物主導，基隆市長謝國樑罷免案就是基隆市民發動，民進黨沒有參與，也沒有介入，為什麼國民黨跟民眾黨要用政治操作，反擊謝國樑的罷免案。

王定宇說，發動罷免謝國樑的基隆市民，過去有支持民眾黨，也有支持國民黨等各政黨，很遺憾藍白刻意導向政黨之間競爭或鬥爭，這是汙衊，也非常不適當，藍白的做法搞不好會火上添油，對謝國樑罷免案毫無幫助。

柯文哲 罷免 謝國樑

延伸閱讀

謝國樑吃早餐被跟騷 國民黨：絕不容許惡罷行徑

影／他邀合照喊「拆樑行動差你1票」 謝國樑直播尷尬微笑

謝國樑直播第3天...台鐵基隆站接獲乘客反映 派員溝通

柯文哲稱京華城案圖利沒違法 黃國昌：相信他的清廉

相關新聞

2026藍潛在市議員參選人曝光 有名嘴、光電博士、助理

國民黨推動國會改革，北市黨部今同步在士林北投、內湖南港、松山信義、中山大同、中正萬華5個選區舉辦「讓陽光照進國會，民進黨...

不甩NCC新法公布 政院指定翁柏宗代理主委至新人事案通過

在野聯手修正「國家通訊傳播委員會（NCC）組織法」 ，刪除延任條文，總統府昨日公布新法。行政院今天指出，為求法定獨立機關...

卓榮泰稱2030擬重啟核電？政院駁：務實面對不貿然提出

民進黨奉行「非核家園」神主牌，行政院長卓榮泰日前接受「日本經濟新聞」專訪時，被認為有鬆口2030年擬重啟核能的可能。對此...

新北市長3熱門人選可望同框 侯友宜揭宴請目的

2026新北市長選戰藍綠白積極布局，新北市長侯友宜8月5日晚間將宴請新北藍綠白委，外界關注的新北市長熱門人選國民黨立委洪...

柯文哲圖利說 陳佩琪指蔣萬安還多9千萬 蔣反酸

京華城案，台北市前市長、民眾黨主席柯文哲日前稱「圖利但無不法」，事後指發言被斷章取義。昨天柯文哲太太陳佩琪又寫臉書，表示...

政院提刑法修正 無期徒刑羈押日列假釋門檻核計

行政院會今天通過兩項「刑法」修正草案，針對累犯制度，將增設「例外得不加重其刑」的規定，無期徒刑的羈押日數，應全部列入假釋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。