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8月開臨時會處理NCC人事案？江啟臣：尚未收到開會要求

聯合報／ 記者唐筱恬
立法院副院長江啟臣。記者葉信菉／攝影
立法院副院長江啟臣。記者葉信菉／攝影

民進黨立法院團有意在8月中舉行臨時會，處理國家傳播通訊委員會（NCC）委員、考試委員等人事同意權案，民眾黨團總召黃國昌表態拒絕隨之起舞。立法院副院長江啟臣今天表示，臨時會開不開，依照規定委員可以連署，若到一定人數可以提議要不要開臨時會，之後院長才會召集朝野協商，「但我們目前還沒收到開臨時會要求」。

日前傳出國民黨主席朱立倫也於8月中訪美，受邀出席全美台灣同鄉會第46屆年會，媒體詢問江啟臣是否會一同到美國？江啟臣指出，他到美國是因為「全美台灣同鄉聯誼會」年會邀請他擔任開幕致詞貴賓，對方大約3月就來找他了，當時他就說會把日期先留起來，「我幾乎每年都會參加，但因為前兩年疫情與選舉，我才沒去參加，今年我說會盡量排除困難參加，至於其他人應該也是受邀」。

對於行政院長卓榮泰接受「日本經濟新聞」專訪表示，台灣雖計畫於2025年實現非核家園目標，但未來仍然可將核電「列入討論」。江啟臣認為，政府政策有點反覆，因為之前說2025非核家園，經濟部長原本又說可考慮核能延役，可是後來又改口，現在卓院長接受外媒採訪又說可以討論，2030年的能源政策到底是什麼？恐怕要給人民與產業一個交代，不要讓政策不確定性妨礙產業發展，或引起人民擔憂。

日本經濟 江啟臣 美國

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