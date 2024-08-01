謝國樑吃早餐被跟騷 國民黨：絕不容許惡罷行徑

公民團體發起罷免基隆市長謝國樑行動，謝國樑昨日在前往吃早餐路上，遭一名身穿「拆樑大隊」衣服的女子跟蹤、騷擾，引發爭議。國民黨表示，民進黨真的好急，搞小動作？絕對不容許這樣的惡罷行徑。

面對拆樑團體來勢洶洶，謝國樑從7月29日起的上班時段，前往基隆火車站附近問候民眾並分送政策筆記本，同時在臉書開直播，說明施政理念和成績。昨天結束行程後，一行人正準備要吃早餐時，遭一名身穿「拆樑大隊」衣服的女子跟蹤、騷擾，過程中該女子也不斷呼喊口號，揮舞旗幟。

國民黨表示，有不明人士跟蹤騷擾謝國樑市長，連謝國樑走去吃早餐的路上都不放過，還要騷擾地方店家。國民黨質疑，民進黨真的好急，不但動用拿了人民納稅錢的公視，製作罷免行動專題報導，還搞小動作？

國民黨強調，這是一條龍搞罷免，民主被刪減，他們絕對不容許這樣的惡罷行徑。