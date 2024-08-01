IPAC年會：中國為阻成員赴台與會 手段極度過分

對中政策跨國議會聯盟（IPAC）在台北舉行年度峰會，主辦單位在會議結束時表示，中國試圖阻止外國議員參加在台灣的會議，採取「極度過分」的霸凌行為。

英國「衛報」報導，IPAC第4次峰會於台北舉行，有來自23個國家約50名議會成員出席。媒體報導中國外交官在會議前夕聯繫部分出席成員，「恐嚇和勸阻與會的意圖至明」。

IPAC執行董事裴倫德（Luke de Pulford）表示，有些代表接到電話或要求，希望在峰會同一時間內安排別的會議，藉以傳達「不應涉入台灣問題」；有些成員則獲邀改赴中國訪問，「好像他們可以被收買」。

裴倫德表示，北京只針對「他們認為可以霸凌」的國家。

裴倫德告訴「衛報」：「我的意思是，這真的是非常明顯的霸凌，十分跋扈，極度過分」，「（被霸凌者）都是全球南方（global south）國家，我真的覺得這是一種令人震驚的行為方式」。

中國的駐外大使過去曾致電IPAC成員，盼他們拿掉在公報中的署名，一些成員也成為中國網路攻擊或制裁目標。

斯洛伐克籍歐洲議會議員萊克斯曼（MiriamLexmann）在IPAC會中表示，她就是中國駐斯外交官員所針對的目標之一。

萊克斯曼表示，出生在共產時期的捷克斯洛伐克（Czechoslovakia），她記得這樣的行徑。這就像她的親戚想出國旅行，或者對共產政權有所疑慮，就被叫到共產黨總部接受恐嚇與盤問。

IPAC在30日下午介紹來自另外6個議會的新成員，包括首次有來自台灣的議員，以及索羅門的議員。

索羅門於2019年與台北斷交轉而承認北京。索國反對黨議員肯尼羅瑞（Peter Kenilorea）是首任總理的兒子，他表示索羅門的決定徒增「複雜和挑戰」，應予糾正。

IPAC向來直言譴責中共在新疆侵犯人權、遊說各方支持香港民主運動，特別是被監禁的社運人士及媒體大亨黎智英。IPAC自稱是「由議員為其他議員設立的計畫」，目的是為促進民主，因應中國崛起對基於規則的人權體系所帶來的威脅。

IPAC在30日通過決議指出，聯大第2758號決議僅主張中華人民共和國於聯合國的合法代表權，沒有提及台灣、沒有處理台灣的政治地位、沒有主張中國對台主權，並對台灣參與聯合國及其相關機構的地位保持沉默。

另外，玻利維亞反對派參議員兼這次峰會共同主席薩拉德（Cecelia Requena）表示，當地不乏對中國在玻利維亞政府的影響力、當地基建的商業參與度及嚴重破壞環境項目的嚴重關切。

薩拉德表示，中國和俄羅斯在沒有太多阻力下控制拉丁美洲資源，但當地政治人物不敢反擊。

薩拉德說：「我們與中國往來的方式必須改進，好讓我們的國家利益受到尊重。」