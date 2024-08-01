政院提刑法修正 無期徒刑羈押日列假釋門檻核計

行政院會今天通過兩項「刑法」修正草案，針對累犯制度，將增設「例外得不加重其刑」的規定，無期徒刑的羈押日數，應全部列入假釋門檻核計，等同刪除無期徒刑的1年條款。另修正「律師法」，未加入公會的律師若違法執行業務，或執業行為經法院判決1年以上有期徒刑確定，可廢止律師證書。

此次修正重點共有三個，其一是「刑法第47條、第48條的累犯制度」。法務部說明，司法院釋字第775號解釋，宣告刑法第47條規定，不分情節一律加重最低本刑，不符刑法第59條所定要件，有過於苛刻的情形，牴觸憲法比例原則規定。

因此，修法後，增設「例外得不加重其刑」的規定，即明定再犯之罪為得易科罰金或易服社會勞動之罪，因構成累犯致應宣告不得易科罰金或不得易服社會勞動之有期徒刑；或再犯刑法第61條各款之罪，且有過苛之虞者，法院得不加重本刑，以符合比例原則。

針對「刑法第77條、刑法施行法第7條之3」修正，法務部指出，司法院釋字第801號解釋，認為無期徒刑裁判確定前，未逾1年的羈押日數，不算入假釋已執行期間，違反憲法第7條平等原則。

因此，修法後，無期徒刑或有期徒刑裁判確定前的羈押日數，均算入假釋已執行的期間。另增訂刑法施行法第7條之3，目前在監服刑的受刑人及於刑法第77條第3項修正施行前犯罪者，均適用修正後的規定，維護受刑人權益，以避免法律適用疑義。

另針對「律師法第9條」修正，法務部指出，非執業律師如有犯罪行為，因其未加入律師公會，難由律師懲戒委員會處理，為確保律師的高素質，並回應社會期待，對領有律師證書而未加入公會者，若有兩項情況將廢止律師證書。

法務部指出，若律師行為經法院判決一年以上有期徒刑確定，或其行為涉有違法執行律師業務、有損及司法廉潔或律師職務獨立性，由法務部徵詢全國律師聯合會意見後，廢止其律師證書，維護律師綱紀及形象，確保司法威信；修法後，將能界定律師懲戒及法務部本部廢止律師證書範疇，完善廢止律師證書制度，使律師法更加完備。

修正草案經行政院院會通過後，刑法部分將送請司法院會銜，律師法部分將函請立法院審議。