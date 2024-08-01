快訊

一張照看高雄凱米前後機車兩樣情 網揭實際慘況：被淹了嗎？

台股高歌勁揚442點收22,642點 台積電漲26元收960元

哈瑪斯首腦遇刺細節曝！傳「遭飛彈直接擊殺」 住所門窗牆壁全毀

聽新聞
test
0:00 / 0:00

政院提刑法修正 無期徒刑羈押日列假釋門檻核計

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院會今天通過兩項「刑法」修正草案，並修正「律師法」。記者黃婉婷／攝影
行政院會今天通過兩項「刑法」修正草案，並修正「律師法」。記者黃婉婷／攝影

行政院會今天通過兩項「刑法」修正草案，針對累犯制度，將增設「例外得不加重其刑」的規定，無期徒刑的羈押日數，應全部列入假釋門檻核計，等同刪除無期徒刑的1年條款。另修正「律師法」，未加入公會的律師若違法執行業務，或執業行為經法院判決1年以上有期徒刑確定，可廢止律師證書。

此次修正重點共有三個，其一是「刑法第47條、第48條的累犯制度」。法務部說明，司法院釋字第775號解釋，宣告刑法第47條規定，不分情節一律加重最低本刑，不符刑法第59條所定要件，有過於苛刻的情形，牴觸憲法比例原則規定。

因此，修法後，增設「例外得不加重其刑」的規定，即明定再犯之罪為得易科罰金或易服社會勞動之罪，因構成累犯致應宣告不得易科罰金或不得易服社會勞動之有期徒刑；或再犯刑法第61條各款之罪，且有過苛之虞者，法院得不加重本刑，以符合比例原則。

針對「刑法第77條、刑法施行法第7條之3」修正，法務部指出，司法院釋字第801號解釋，認為無期徒刑裁判確定前，未逾1年的羈押日數，不算入假釋已執行期間，違反憲法第7條平等原則。

因此，修法後，無期徒刑或有期徒刑裁判確定前的羈押日數，均算入假釋已執行的期間。另增訂刑法施行法第7條之3，目前在監服刑的受刑人及於刑法第77條第3項修正施行前犯罪者，均適用修正後的規定，維護受刑人權益，以避免法律適用疑義。

另針對「律師法第9條」修正，法務部指出，非執業律師如有犯罪行為，因其未加入律師公會，難由律師懲戒委員會處理，為確保律師的高素質，並回應社會期待，對領有律師證書而未加入公會者，若有兩項情況將廢止律師證書。

法務部指出，若律師行為經法院判決一年以上有期徒刑確定，或其行為涉有違法執行律師業務、有損及司法廉潔或律師職務獨立性，由法務部徵詢全國律師聯合會意見後，廢止其律師證書，維護律師綱紀及形象，確保司法威信；修法後，將能界定律師懲戒及法務部本部廢止律師證書範疇，完善廢止律師證書制度，使律師法更加完備。

修正草案經行政院院會通過後，刑法部分將送請司法院會銜，律師法部分將函請立法院審議。

司法院 律師 法務部

延伸閱讀

高雄調查官疑不實單據核銷「工作費」 法務部說話了

高雄男師持槍攻擊女同事遭羈押 教育局：終身不得再聘

台版柬埔寨案奪3命…主嫌傅榆藺無期徒刑 共犯最重判29年半

鄭文燦子弟兵關說違建！張肇良不滿被羈押提抗告 被法院駁回確定

相關新聞

2026藍潛在市議員參選人曝光 有名嘴、光電博士、助理

國民黨推動國會改革，北市黨部今同步在士林北投、內湖南港、松山信義、中山大同、中正萬華5個選區舉辦「讓陽光照進國會，民進黨...

不甩NCC新法公布 政院指定翁柏宗代理主委至新人事案通過

在野聯手修正「國家通訊傳播委員會（NCC）組織法」 ，刪除延任條文，總統府昨日公布新法。行政院今天指出，為求法定獨立機關...

卓榮泰稱2030擬重啟核電？政院駁：務實面對不貿然提出

民進黨奉行「非核家園」神主牌，行政院長卓榮泰日前接受「日本經濟新聞」專訪時，被認為有鬆口2030年擬重啟核能的可能。對此...

新北市長3熱門人選可望同框 侯友宜揭宴請目的

2026新北市長選戰藍綠白積極布局，新北市長侯友宜8月5日晚間將宴請新北藍綠白委，外界關注的新北市長熱門人選國民黨立委洪...

柯文哲圖利說 陳佩琪指蔣萬安還多9千萬 蔣反酸

京華城案，台北市前市長、民眾黨主席柯文哲日前稱「圖利但無不法」，事後指發言被斷章取義。昨天柯文哲太太陳佩琪又寫臉書，表示...

政院提刑法修正 無期徒刑羈押日列假釋門檻核計

行政院會今天通過兩項「刑法」修正草案，針對累犯制度，將增設「例外得不加重其刑」的規定，無期徒刑的羈押日數，應全部列入假釋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。