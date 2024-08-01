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新北3市長熱門人選可望同框 宴請藍綠白立委...侯友宜揭目的

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市長侯友宜8月5日晚間將宴請新北藍綠白委。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜8月5日晚間將宴請新北藍綠白委。記者劉懿萱／攝影

2026新北市長選戰藍綠白積極布局，新北市長侯友宜8月5日晚間將宴請新北藍綠白委，外界關注的新北市長熱門人選國民黨立委洪孟楷、民進黨立委蘇巧慧、黃國昌可望同框。侯說，希望用這個機會向立委說明新北建設發展進度、還需要什麼資源，感謝立委撥冗聽取市府的想法，讓新北更好。

侯友宜說，他跟立委大家彼此都非常熟悉，最主要是因為新北市這幾年建設，需要中央的立委跟地方配合，了解現在新北市發展到什麼進度，還需要什麼樣建設資源，那這些立委都是新北市選出來的立委，或是關心新北市的立委，希望用這樣的機會讓新北市發展更快速，感謝立委撥冗聽取市府的想法，更重要也要拜託立委大家一起努力，讓新北市會更好。

另外，國民黨新北市黨部今在各地舉辦國會改革宣講，侯說，國會改革是一個必然要走的路，不管在街頭宣講或是用任何形式，讓整個新北市民或讓全國人民能夠了解國會改革目的，雖然他今天公事比較繁忙，但對於國會改革他都樂觀其成。

新北市府今也發布人事異動，消防局長李清安轉任參事，由副局長陳崇岳接任局長。侯說，陳崇岳在新北擔任過副局長十四年，對救災防災非常有經驗，也能夠領導統一消防局，過去在李清安打下良好基礎下往前邁進。侯也感謝李兩年多的用心，祝福他往後能夠給消防局的同仁不斷的經驗指導，大家團結一起面對。

至於如何看國民黨立委陳玉珍表態參選金門縣長，侯說陳認真打拚，「我祝福他心想事成」。

國會改革 國民黨

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