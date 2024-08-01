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影／他邀合照喊「拆樑行動差你1票」 謝國樑直播中尷尬仍微笑

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長謝國樑（左）今早到舊國光客運站旁問候民眾時，「台灣國辦公室」理事長陳峻涵（右）上前合照時說出「拆樑行動差你一票」口票。謝回「謝謝」並退開。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市長謝國樑（左）今早到舊國光客運站旁問候民眾時，「台灣國辦公室」理事長陳峻涵（右）上前合照時說出「拆樑行動差你一票」口票。謝回「謝謝」並退開。記者邱瑞杰／翻攝

基隆市長謝國樑今早到舊國光客運站旁，與通勤族和民眾打招呼，並開直播宣傳市政時「台灣國辦公室」理事長陳峻涵上前跟謝合照時，說出「拆樑行動差你一票」口票，謝聽到後，回說「謝謝」，並輕拍陳的肩膀拉開距離，畫面在謝國樑臉書播出成為話題。

公民團體「山海公民拆樑行動」號召民眾連署罷免謝國樑，基隆市選委會正在查對連署人資格，最遲8月17日完成，查對結果將決定罷免案是否成立。

罷謝陣營在提案、連署階段，質疑謝市府施政，謝國樑從7月29日起連4天在上班時段問候民眾，分送政策筆記本，同時在臉書開直播，說明施政理念和成績。前三天在火車站南站2樓正門外，今早改在舊國光客運站旁。

直播過程中，陳峻涵走近謝國樑，用台語說「市長，可以跟你拍照片嗎？」謝同意並站在陳的身邊，陳拿起手機自拍時，喊出「拆樑行動差你一票，大家加油」的口號，謝國樑的神情略顯尷尬，對陳說聲謝謝，並輕拍他的肩膀後退開。

陳峻涵說，他是基隆人，要到台北上班時，一早看到謝國樑來火車站附近，不辦正事，要緊的事不做，市政荒廢，還做出許多浪費市民納稅錢的事，他要代表市民表達不滿。

基隆市政府發言人呂謦煒表示，謝國樑近距離與民眾接觸，了解市政發展方向，是作為市長很重要的責任，傾聽民意當然是市長該做的正事。

基隆市選委會 火車站 謝國樑

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