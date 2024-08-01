立委揭陸資侵入帷幕牆營造業 促保護產業與勞工權益

國民黨立委吳宗憲今天在立法院召開記者會，指收到陳情，中國大陸帷幕牆廠商及產製品大量侵入台灣，導致台灣相關產業中超過10萬勞工的權益被嚴重侵害，呼籲政府杜絕一切非法進口的帷幕牆材料，保護本土產業與勞工權益。

台灣帷幕牆技術發展協會理事長、台灣區帷幕牆工程專業營造業同業公會副理事長汪俊宏今天出席記者會表示，中國大陸帷幕牆廠商入侵台灣低價搶標，衝擊產業上、中、下游超過10萬名從業人員就業權益及生計，籲請主管機關正視並取締中國大陸廠商的不法行為，也懇請社會各界聲援台灣本土產業。

汪俊宏表示，帷幕牆工程是營造業法規定必須由帷幕牆專業營造業承攬的工程項目，帷幕牆為建築物穿上外衣，除了達到美觀的視覺要求外，必須可以承受颱風、地震、大雨、紫外線及隔熱，以提供建築使用者安全及舒適的環境。

他指出，中國大陸近年經濟不景氣，建築市場陷入谷底，中國大陸帷幕牆廠商為消化其過剩產能，未依法辦理認許及台灣分公司登記，即以其海外分公司名義在台灣以大約1/2市場價格向某些以價格為重、較不重視帷幕牆品質及安全性的業主或總包商傾銷劣質帷幕牆，大肆搶標承攬帷幕牆工程；甚至將不許可自中國大陸進口的鋁材、玻璃或帷幕單元，經第三地違規轉運台灣。

汪俊宏說，促請政府即刻取締非法於台灣營業的中國大陸帷幕牆廠商，採行必要的配套管制辦法阻絕非法經第三地轉運台灣的中國大陸實質產製的單元帷幕。

他表示，如果姑息非法，台灣帷幕牆上、中、下游關聯產業包括帷幕牆設計、金屬製品、烤漆塗裝、金屬加工、玻璃製品、五金、螺絲、矽膠、隔熱材、單元組裝、現場安裝等等超過10萬名的從業人員，為了生計及就業機會，迫於無奈必將發動大型抗爭行動。

出席記者會的帷幕牆公會律師鄭藝懷表示，如果未能正視陸資以「外資的國王新衣」繞道第三地的脫法行為，恐怕形成破窗效應。

鄭藝懷質疑，現在有中國廠商，故意繞道到東南亞國家，先將商品組裝結合，然後再進口台灣，包裝成是第三地的產品，這種洗產地的脫法行為，政府部門應該正視。

主辦今天這場「保護本土產業，拒絕陸資非法入侵」記者會的吳宗憲指出，中國大陸廠商削價競爭，衝擊本土勞動市場，陸商使用劣質帷幕牆，可能造成安全隱憂，政府單位應正視檢舉，他身為民意代表會持續追蹤、關注帷幕牆產業和從業者的權益，對政府加強監督，為本土產業與勞工討回公道。