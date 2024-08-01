蔡英文推辣台妹寫真輯 媒體人訝異：照片有鄭文燦竟沒「他」

卸任總統蔡英文在六十八歲生日前夕出版新書，取名《辣台妹寫真輯》，資深媒體人黃揚明表示這本寫真輯放了跟誰的合照，政治意味是很強的，令人訝異的是，裡頭放了涉貪的桃園前市長、海基會前董事長鄭文燦，卻沒有把新竹前市長林智堅放進去，「難道放了誰的照片，蔡英文會不知道嗎？」

黃揚明在政論節目《大新聞大爆卦》(影片從08:50秒開始)表示，說，幕僚一定有建議蔡英文現在時機很敏感，是否先不要放和鄭文燦的合照比較好，但是挑選照片的過程，蔡英文一定會每張都看過，不過很顯然地蔡一定是覺得沒關係，所以還是把他選了進去。

黃揚明表示，他和前立委郭正亮相當驚訝「居然沒有林智堅，那表示林真的已經被她遺忘了，智堅可惜了，文燦都還沒被放棄」。

另外一點值得注意的是，「裡頭竟然沒有蘇貞昌的照片，一張都沒有」。黃揚明認為，雖然過去蘇貞昌曾幫助蔡英文連任成功，蔡也感謝他，但兩人私下曾有過恩怨卻是事實，所以在這次蔡英文的個人寫真輯裡就判定蘇「你沒有資格出現」。

除了鄭文燦之外，裡面出現最多的就是蕭美琴、林佳龍、吳釗燮跟李大維，這些人大部分就是總統有活動、出訪時跟在她旁邊的，或者是下鄉的時候，看是哪個部會的權責，比方說連徐國勇也有二張照片。「對蔡英文來說，她覺得這些人是她八年從政過程中缺一不可的，所以才會把他們放進去」。