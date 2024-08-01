卓榮泰曝2030重啟核電？洪申翰：斷章取義製造資訊落差

有媒體報導，行政院長卓榮泰日前接受日本經濟新聞專訪表示，卓榮泰鬆口2030年可能重啟核電，行政院今天澄清，卓榮泰並未提及2030年可能重啟核電。民進黨立委洪申翰表示，能源議題或政策可以多元討論，但若斷章取義，製造資訊落差，對社會討論能源政策不太有幫助。

洪申翰表示，媒體報導內容恐有誤導嫌疑，卓榮泰在訪問中清楚表達，現行核電廠若要延役，不只是法規上限制，過去對於斷層與地質狀況了解不夠，在核安上存在高度不確定性。未來若有新核能技術，如果可以大幅降低核安，或不在有核廢料，當然可以保持開放觀察與討論態度。

洪申翰說，能源議題或政策其實可以開放大家進行多元討論，不管是任何發電方式，但若用斷章取義方式製造資訊落差，對於社會討論能源政策不太有幫助，甚至很容易陷入誤導之嫌。

洪申翰強調，對於執政黨而言，目前能源政策還是秉持再生能源優先，尤其是接下來會更努力發展綠能。

民進黨立委王世堅昨天當面問身兼民進黨主席的賴清德總統，對於核電跟能源政策看法。民進黨立委許智傑表示，民進黨會討論出統一的能源政策，不會在重大議題上分歧。沒有核安就沒有核電，一個安全又穩定的能源政策才是全民所期待，期盼安全無汙染的核融合發電廠，可以加速研發且能應用在生活當中。