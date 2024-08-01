不甩NCC新法公布 政院指定翁柏宗代理主委至新人事案通過

在野聯手修正「國家通訊傳播委員會（NCC）組織法」 ，刪除延任條文，總統府昨日公布新法。行政院今天指出，為求法定獨立機關正常運行，行政院將在立法院審查通過NCC新任委員人事案後，再依同法第16條授權行指定新法施行日期；換言之，目前代理主委的翁柏宗，直到新人事案通過後才會卸任。

前NCC主委陳耀祥、副主委翁柏宗任期昨天屆滿，行政院前天以NCC組織法新法尚未公告施行為由，指派翁柏宗「依法」延任並代理主委，遭在野批評帶頭違法製造對立。據了解，翁柏宗將在新法上路後「依法卸任」，但新法施行日期仍待行政院拍板。

陳世凱指出，行政院一向秉持依法行政的法治國精神，而「國家通訊傳播委員會（NCC）」為行政院組織法明定的獨立機關；按照NCC組織法第16條規定，行政院須就立法院所三讀通過的新法另訂施行日期，這樣的做法並非特例。

陳世凱舉例，如NCC組織法在2022年5月4日修正後，行政院即依該法第16條，指定修正條文從2022年8月27日施行。此外，兩岸人民關係條例第96條規定「本條例施行日期，由行政院定之」，而兩岸人民關係條例歷經十餘次修正，行政院亦皆依同法第96條規定另訂施行日期。

陳世凱指出，NCC為獨立機關，在保障憲法言論自由的精神下，肩負促進通訊傳播健全發展，維護媒體專業自主等業務；例如有線電視系統的頻道上下架、廣電事業董監事負責人變更、衛廣頻道之申設換照、離島有線電視費率審議、頻道內容違反兒少保護及公序良俗等職權，皆需NCC能夠召開會議並正常運作下始能行使。

陳世凱也補充，有關奧運賽事的轉播，也是屬於需要NCC正常運作才能進行的範疇，包括奧運期間頻道右上角的LOGO識別標誌的變更，或是像愛爾達在巴黎奧運前申請設立專為巴黎奧運轉播的頻道（例如ELTA奧運1台、2台、3台）等，都需要NCC許可。假如民眾利用國內有線電視或網路寬頻收看巴黎奧運轉播，發生技術故障造成無法收視的情況，NCC也會要求業者立即搶修、並且啟動緊急應變機制。這段期間如果造成視聽民眾權益受損，也需要在NCC正常運作的狀況下，才能夠要求業者提出適當的補償措施，以維護民眾視聽的權利。

陳世凱另指出，總統也已於昨日公布詐欺犯罪危害防制條例（即打詐專法）等打詐相關法案。其中有關公告境外高風險電信事業，從源管理黑莓卡等，亦屬NCC業務；如果NCC無法正常運作，相關公告就可能無法確實執行，甚至導致打詐業務無法有效繼續推行，可能嚴重影響打詐成效。

陳世凱表示，考量NCC如果無法正常運作，將會造成前面指出的相關業務或打詐專法無法執行等因素下，為求NCC能夠正常運行，行政院將在立法院審查通過NCC新任委員人事案後，再行指定新法施行日期。這樣的作法，並非首例。舉凡國家安全法、犯罪被害人權益保障法，皆是在修法公布後，待相關配套措施或子法等準備妥善，行政院方指定施行日期；甚且更有分批指定施行日期、分批適用的前例存在。

陳世凱再次強調，政院一定恪守依法行政的法治國精神。考量從今年5月初起，NCC人事審查案於立法院程序委員會及院會曾有數次被退回或阻擋的事實，行政院為求NCC所轄業務得以如常運作，將再行指定施行日期；同時也希望立法院能夠儘速審議相關人事審查案，讓NCC得以繼續正常運作。