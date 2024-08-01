卓榮泰稱重啟核電可討論？侯友宜憂綠能配比趕不上

行政院長卓榮泰日前接受日本經濟新聞專訪，提及核能發電未來利用「可以進行討論」，引發重啟核電聯想。過去表態在核安無虞下，重啟核電的新北市長侯友宜今說，現在綠能配比趕不上，期待政府拿出魄力解決問題，讓產業沒有後顧之憂，尤其不能停、斷電甚至缺電，需做好能源配比轉型。

卓榮泰接受日媒專訪時提及，台灣雖計畫於2025年實現非核家園目標，但隨著核能新技術發展，未來使用核能可以開放討論，外界解讀有機會重啟核電，不過行政院今澄清，卓並未在專訪中提到2030年重啟核電。

侯友宜2024參選總統時，提出在核一、核二、核三延役，並在安全無虞下重啟核四。侯今說，國際趨勢朝節能減碳發展， 更重要帶動經濟產業過程中，減碳是必須的，但從能源配比來看，綠能配比是趕不上的，這不光是能源問題，這是國家安全問題，更是一個國家經濟產業未來。

侯說，期待政府拿出魄力解決能源問題，讓產業沒有後顧之憂，尤其民生用電，絕對不能有大家擔憂的停電、斷電甚至缺電，希望政府快速轉換能源。

另外，賴清德總統過去多次提及兩岸關係為新兩國論，陸委會副主委梁文傑昨卻說，兩國、兩區互不隸屬是相同概念。侯指出，在中華民國憲法裡面講得非常清楚，中華民國是一個主權獨立的國家，在主權跟治權上已經說得很清楚，他不想一再重複，「不要忘了我們的國家就叫中華民國。」