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大巨蛋辦國慶晚會 劉世芳稱未提過 蔣萬安：韓國瑜有聯繫

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安今天上午出席關渡宮消防雲梯車捐贈活動。記者蘇健忠／攝影
蔣萬安今天上午出席關渡宮消防雲梯車捐贈活動。記者蘇健忠／攝影

北市蔣萬安昨透露國慶晚會將在大巨蛋舉辦，不過內政部今說，部長劉世芳6月28日拜會市府未提出國慶晚會任何建議。蔣萬安今證實，立法院長韓國瑜確實有跟市府聯繫，希望今年國慶晚會可以在台北市舉辦。市府非常願意且高興，在這幾年之後，國家重要的慶典再次回到首都台北市，一定會盡全力努力把國慶晚會辦好。

蔣萬安今天上午出席關渡宮消防雲梯車捐贈活動，媒體也問蔣，因遠雄才剛完成消防安全的實際演練程序，相當驗證還沒有正式出來，就先宣布要辦國慶晚會，是否是「先射箭再畫靶？」

蔣萬安說，他說過，一切當然一定是要經過相關的審查程序，也就是消防安全基金會進行消防安全的驗證以及各項的演練，最終還是要送到台北市政府依據大型群聚活動自治條例來嚴謹審查跟把關，一切都符合標準、安全無虞我們才會讓它審查通過。

蔣萬安說，大巨蛋消防逃生避難驗證如果在8月前完成通過，當然9月場地Ready就可以舉辦非體育賽事包含演唱會。如果沒有通過一定是限期改善，一定要符合安全標準才會舉辦非體育賽事。

北市 國慶 蔣萬安

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