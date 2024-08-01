江啟臣：台日關係非常好 加溫深化中

立法院副院長江啟臣今天在立法院接見「日本中華聯合總會回國致敬團」。江啟臣說，台日關係非常好且一直在加溫深化當中，這2、3年突飛猛進，希望台日在共享相同的自由民主人權價值上，能進行更具體、對彼此更有利的計畫與交流等。

江啟臣今天與台灣民眾黨立法院黨團總召黃國昌等人在立法院接見「日本中華聯合總會回國致敬團」。

江啟臣致詞提到，日本中華聯合總會非常熱愛台灣，且常常回來台灣，所以他剛結束歐洲國會外交之行，今天飛抵國門就馬上到立法院迎接各位，他也要代表立法院、立法院長韓國瑜表達歡迎。

江啟臣說，台日關係非常好且一直在加溫深化當中，他2日也要帶領立法院跨黨派立委飛到日本，與日本國會議員於3日下午進行足球友誼賽，做足球外交。

江啟臣指出，台日關係不是只有在國會之間，實際上是建築在人民與人民之間，特別是各位在僑界的耕耘跟努力，也打下日本對台灣的好印象及對於台日關係的支持。

江啟臣表示，台日關係在這2、3年突飛猛進，也共享相同的自由民主人權價值，希望在這個價值之上，能進行更具體及對彼此更有利的計畫、政策與交流，這是台日關係從過去、現在到未來，要可長可久的重要關鍵。

日本中華聯合總會總會長羅鴻健說，海外僑胞透過網路看到韓國瑜在立法院，為了協調各政黨的柔軟身段，而海外華僑也很期待中華民國台灣在國際社會，協助推動世界繁榮發展及做出積極貢獻，讓全世界看見民主的堡壘中華民國，而日本中華聯合總會將繼續做政府的後盾，協助政府推動中華民國台灣的民主、維護區域和平及世界繁榮發展。