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出席原住民政策高峰會 賴清德感謝原民為國爭光
今天8月1日是原住民族日，原住民族委員會首度舉辦「全國原住民族政策高峰會」。 總統賴清德出席表示，他代表國家感謝原住民朋友在國際舞台上為國爭光，例如參與巴黎奧運的原住民族國手，也要感謝原住民族在國軍、警消、醫療、教育等各領域的貢獻。
賴清德強調他一直和原住民族站在一起的原住民族朋友，回顧過往在原住民族正名等的努力，並提到前總統蔡英文是首位向原住民族道歉的國家元首，而他推動「國家希望工程」有5大重點，他相當看重復振原住民族的語言，要讓每個原住民族人會說母語且引以為榮。
原民會主委曾智勇Ljaucu Zingrur致詞表示，巴黎奧運國手有11人是原住民族選手，職棒球員一半約是原住民選手，要讓全世界看到台灣原住民族。過去幾年的8月1日，大家聚集以紀念回復原住民族在台灣的地位，今年首度邀請全國原住民議員，以及55原住民族地區代表會主席參加，從中央到地方政府、民意機關，一起了解重要的原住民族政策，原民會正推動「國家希望工程」。
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