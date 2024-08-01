出席原住民政策高峰會 賴清德感謝原民為國爭光

今天8月1日是原住民族日，原住民族委員會首度舉辦「全國原住民族政策高峰會」。 總統賴清德出席表示，他代表國家感謝原住民朋友在國際舞台上為國爭光，例如參與巴黎奧運的原住民族國手，也要感謝原住民族在國軍、警消、醫療、教育等各領域的貢獻。

賴清德強調他一直和原住民族站在一起的原住民族朋友，回顧過往在原住民族正名等的努力，並提到前總統蔡英文是首位向原住民族道歉的國家元首，而他推動「國家希望工程」有5大重點，他相當看重復振原住民族的語言，要讓每個原住民族人會說母語且引以為榮。