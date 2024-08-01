快訊

愈被看好壓力愈大...奧運選手的紓壓方式 普通人也能學

氣候委員會名單出爐後 日經登卓榮泰專訪暗示可能重啟核電

以色列將被孤立？國際法庭認定「非法占領」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

出席原民政策高峰會 賴清德：我一直是原住民的朋友

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
賴清德總統出席原住民族政策高峰會，提到自己自國大代表時就對原民政策推動不遺餘力。記者張博瑞／攝影
賴清德總統出席原住民族政策高峰會，提到自己自國大代表時就對原民政策推動不遺餘力。記者張博瑞／攝影

賴清德總統出席「全國原住民族政策高峰會」開幕式，響應8月1日原住民族日，向原住民族致敬。他指出，擔任總統之前就是原住民的朋友，未來也會努力持續推動有助於原民的政策。

原住民族委員會今在台北圓山大飯店舉辦「全國原住民族政策高峰會」開幕式，賴清德致詞指出，自己代表國家感謝原住民族屢屢在國際為國家爭光，及在各領域在社會做的貢獻。賴清德說，擔任總統之前就是原住民的朋友，擔任國大代表期間，朝野合作將「原住民族」的名稱和概念加入憲法；擔任立委時期，也推動原住民族基本法；後擔任行政院院長，推動原住民族納入國家語言，未來也會努力持續推動有助於原民的政策。

賴清德說，自己提出的「國家希望工程」會推動原則，包括語言是族群的根本，將持續復振原住民族語言；依「原住民族健康法」支持原住民族的健康提升、培育原住民族人才、部落基礎建設、產業經濟發展，讓想留在部落發展的年輕人有機會。最後強調原住民族的文化非常重要，有原住民的文化，台灣的文化才會完整。

原民會曾智勇主委指出，今年首度邀請全國原住民議員，以及55原住民族地區代表會的主席參加，從中央，到地方政府及民意機關，因原民會要穩健推動「國家希望工程」，需要大家一起了解未來重要的原住民族政策，接下來將盡快完成平埔族群正名、雙軌制的教育體系、培育原住民族的人才。曾智勇也感謝遠從高雄、花蓮等被凱米颱風重創家園而來的區長，也期盼中央地方合力，一起重建被重創的部落。

曾智勇進一步表示，本次原住民族日以「向原住民族致敬」為核心，特別製作2支宣傳影片，向國人傳達原住民族日的意義，也在會議中頒發「原住民族獎章」給4位對原住民族事務具有貢獻的國內外人士，包括前行政院政務委員、2位致力傳承文化的耆老，以及首位紐西蘭毛利籍的駐台貿易代表。其中前政委林萬億在任期間同時擔任前總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會委員，針對蘭嶼核廢料及亞泥等案件，不畏艱難及輿論壓力，終於解決爭議多年的問題。

原住民 國家語言 賴清德

延伸閱讀

王世堅中執會8問賴清德 英系立委讚：非常良好互動

卓揆鬆口2030可能重啟核電 李彥秀：戳破不缺電天大謊言

賴清德批陸錯誤詮釋聯大2758號決議 國台辦深夜回應

王世堅半小時諫言「8問賴清德」 從核電講到租賃亂象

相關新聞

不甩NCC新法公布 政院指定翁柏宗代理主委至新人事案通過

在野聯手修正「國家通訊傳播委員會（NCC）組織法」 ，刪除延任條文，總統府昨日公布新法。行政院今天指出，為求法定獨立機關...

卓榮泰稱2030擬重啟核電？政院駁：務實面對不貿然提出

民進黨奉行「非核家園」神主牌，行政院長卓榮泰日前接受「日本經濟新聞」專訪時，被認為有鬆口2030年擬重啟核能的可能。對此...

柯文哲圖利說 陳佩琪指蔣萬安還多9千萬 蔣反酸

京華城案，台北市前市長、民眾黨主席柯文哲日前稱「圖利但無不法」，事後指發言被斷章取義。昨天柯文哲太太陳佩琪又寫臉書，表示...

王世堅中執會8問賴清德 英系立委讚：良好互動

民進黨立委王世堅昨天參加首次民進黨中執會，據與會者轉述，王世堅針對核電、原住民禁伐補償條例等八大議題提問與建言，身兼民進...

新聞幕後╱韓國瑜指定台北大巨蛋辦國慶晚會 蔣萬安即刻拍板

台北市蔣萬安今指出，目前可以確定10月在台北大巨蛋就會舉辦雙十國慶晚會。由於每年的「國慶籌備委員會」照慣例是由立法院長擔...

大巨蛋辦國慶晚會 劉世芳稱未提過 蔣萬安：韓國瑜有聯繫

北市長蔣萬安昨透露國慶晚會將在大巨蛋舉辦，不過內政部今說，部長劉世芳6月28日拜會市府未提出國慶晚會任何建議。蔣萬安今證...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。