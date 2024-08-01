出席原民政策高峰會 賴清德：我一直是原住民的朋友

賴清德總統出席「全國原住民族政策高峰會」開幕式，響應8月1日原住民族日，向原住民族致敬。他指出，擔任總統之前就是原住民的朋友，未來也會努力持續推動有助於原民的政策。

原住民族委員會今在台北圓山大飯店舉辦「全國原住民族政策高峰會」開幕式，賴清德致詞指出，自己代表國家感謝原住民族屢屢在國際為國家爭光，及在各領域在社會做的貢獻。賴清德說，擔任總統之前就是原住民的朋友，擔任國大代表期間，朝野合作將「原住民族」的名稱和概念加入憲法；擔任立委時期，也推動原住民族基本法；後擔任行政院院長，推動原住民族納入國家語言，未來也會努力持續推動有助於原民的政策。

賴清德說，自己提出的「國家希望工程」會推動原則，包括語言是族群的根本，將持續復振原住民族語言；依「原住民族健康法」支持原住民族的健康提升、培育原住民族人才、部落基礎建設、產業經濟發展，讓想留在部落發展的年輕人有機會。最後強調原住民族的文化非常重要，有原住民的文化，台灣的文化才會完整。

原民會曾智勇主委指出，今年首度邀請全國原住民議員，以及55原住民族地區代表會的主席參加，從中央，到地方政府及民意機關，因原民會要穩健推動「國家希望工程」，需要大家一起了解未來重要的原住民族政策，接下來將盡快完成平埔族群正名、雙軌制的教育體系、培育原住民族的人才。曾智勇也感謝遠從高雄、花蓮等被凱米颱風重創家園而來的區長，也期盼中央地方合力，一起重建被重創的部落。

曾智勇進一步表示，本次原住民族日以「向原住民族致敬」為核心，特別製作2支宣傳影片，向國人傳達原住民族日的意義，也在會議中頒發「原住民族獎章」給4位對原住民族事務具有貢獻的國內外人士，包括前行政院政務委員、2位致力傳承文化的耆老，以及首位紐西蘭毛利籍的駐台貿易代表。其中前政委林萬億在任期間同時擔任前總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會委員，針對蘭嶼核廢料及亞泥等案件，不畏艱難及輿論壓力，終於解決爭議多年的問題。