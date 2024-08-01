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柯文哲圖利說 陳佩琪指蔣萬安還多9千萬 蔣反酸

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安今天赴關渡宮出席消防雲梯車捐贈活動。記者林麗玉／攝影
蔣萬安今天赴關渡宮出席消防雲梯車捐贈活動。記者林麗玉／攝影

京華城案，台北市前市長、民眾黨主席柯文哲日前稱「圖利但無不法」，事後指發言被斷章取義。昨天柯文哲太太陳佩琪又寫臉書，表示跟柯文哲討論此事，陳還反指台智光案，蔣萬安比柯文哲多「圖利」9千萬元，還說柯文哲、郝龍斌、蔣萬安三人牽手一起土城作伴。對於柯文哲夫婦的「圖利說」，蔣萬安今反酸「真有這樣說？」「我相信很多人也需要一點時間去理解一下。」

對於柯文哲身陷三大案，柯文哲先脫口說京華城案「對啦、圖利，啊哪個地方不合法？講不出來」引發熱議；妻子陳佩琪昨天也在臉書說，她跟柯文哲聊此是還舉一反三，並與柯文哲說「你(柯文哲)下台前編給廠商(台智光)4.6億，後任市長(蔣萬安)上台卻編了5.5億，兩者價差9000萬...，講到圖利罪，後任(蔣)比你(柯)多圖利了9000萬元，所以後任市長(蔣)的刑期應比你多兩成」。

陳佩琪在臉書還提到，若再加計前前市長(郝龍斌)編的怪怪母約，要是司法公正，按圖利金額多寡來計算坐牢刑期，就「三人手牽一牽一起去土城作伴去」。

蔣萬安今天赴關渡宮出席消防雲梯車捐贈活動，媒體問蔣對於柯文哲的「圖利說」，蔣萬安反酸「真的有這樣說？我相信很多人也需要一點時間去理解一下。」

柯文哲 蔣萬安 陳佩琪

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