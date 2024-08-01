王世堅中執會8問賴清德 英系立委讚：良好互動

民進黨立委王世堅昨天參加首次民進黨中執會，據與會者轉述，王世堅針對核電、原住民禁伐補償條例等八大議題提問與建言，身兼民進黨主席的賴清德總統一一回應。民進黨立委英系蔡易餘今天表示，王世堅透過中常會向賴清德提出很多國政建議，這是非常良好互動，希望未來賴清德持續透過會議傾聽基層的聲音。

昨天是民進黨黨職改選後首場中執會，據轉述，英系立委王世堅發言時談及能源議題，認為賴政府對核電應該有更明確態度，能源轉型方向才會清晰。賴清德回應非核家園是民進黨的主張。

剛卸任民進黨中常委的蔡易餘表示，賴清德主持中常會或中執會都很願意傾聽，所以會議時間都比以往還久，賴清德盡量讓與會的中常委或中執委暢所欲言，發表意見；王世堅昨天確實向賴清德建議很多國政建言，是非常良好互動，希望未來中常會能夠成為總統聽到來自基層跟民間的聲音。