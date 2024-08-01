監院：外交官涉性騷卻未積極管理 外交部應檢討

監委員范巽綠、林文程今天說，外交部知悉黃姓外交官疑涉性騷擾事件，卻未積極管理及落實防治責任，忽視恐有複數被害人，未妥善查處。監察院促請外交部確實檢討改善，貫徹性騷擾零容忍。

范巽綠、林文程透過新聞稿指出，監察院外交及國防委員會7月18日通過兩人所提出「外交部黃姓外交官於駐外機構任職期間，疑未具性別意識及言行不當，致損害該部聲譽及公務人員形象等情案」調查報告，促請外交部確實檢討改善。

調查發現，黃姓外交官在民國106年到107年間，幾次以LINE傳送疑涉性騷擾文字及圖片，給外交部屬員A君，A君當時雖向所屬科長反映，但該科長未及時採取糾正及補救措施，A君因112年#MeToo運動，且已從外交部離職，才在個人臉書揭露此事。

監委表示，外交部這時才正式啟動調查，相關處理顯然消極怠忽，後續外交部應確實貫徹「性騷擾零容忍」立場，有效採取性騷擾防治作為，更應考量外交部及其駐外機構的職場特殊性，建立性別友善職場。

調查報告指出，本案經外交部申評會認定，適用性騷擾防治法的行為不予受理，實有疑義。A君申訴黃姓外交官部分行為，因屬雙方在下班時間與職務無關的傳遞，涉及性意味、性別歧視照片或文字，應適用性騷法而非性別平等工作法。

調查報告表示，但經外交部申評會認定，因申訴期間距事發時已超過1年，又行為地、結果地都在國外，因此不予受理。但按112年3月20日修正通過的外交部性騷擾防治申訴及調查處理要點規範，外交部受理與否，並無涉事發時間及期日。

調查報告也說，原外交部申評會是據性工法及外交部考績委員會建議，核予黃姓外交官記過一次的行政懲處，最終因逾3年懲處時限，遭保訓會撤銷。外交部應確實重新檢視本案調查是否完備，以積極維護A君權益。

監委表示，外交部在申評會調查時，已悉本案疑有其他被害人，卻未積極調查以釐清事件真相，且時任駐外機構長官疑有所聞。外交部卻忽略A君恐非單一個案的情事，監察院介入調查後更無作為，有欠周妥。