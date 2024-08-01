氣候委員會名單出爐後 日經登卓榮泰專訪暗示可能重啟核電

我國行政院長卓榮泰日前接受日本經濟新聞專訪時表示，對於2025年以後完全廢止的核能發電，未來的利用「可以進行討論」。這篇專訪刊登於7月26日的日經，報導說，卓榮泰暗示為因應人工智慧（AI）和半導體的用電需求，可以討論2030年重啟核電。

日經報導，卓榮泰說，美國等各國都很重視開發核電新技術，考慮到未來缺電風險，「核電無法解決當前的問題，但將來可以再討論」。他主張，解決安全性等問題、且得到輿論的支持，應該公開討論此事（使用核電）。

卓榮泰上任後，首次接受日媒專訪。報導說，民進黨籍的前總統蔡英文提出2025年非核家園的目標，賴清德政府大致延續這個政策。台灣的經濟部統計，核電占比從2016年的12%，到2023年降到6.3%。

報導說，立法院占多數的在野黨與部分產業界要求核電廠延役或是重啟，卓榮泰回應，依法「不可能延役」。重啟核電廠必須修法，加上完成安全檢查和汰換設備，他預測重啟核電「需要3年半到5年的時間」。

賴清德總統在5月就職演說中表示要將台灣打造成「AI島」。報導說，集中在台灣的先進製程半導體工廠和數據中心等高科技產業，將使台灣的用電量大增。卓榮泰告訴日經，到2030年台灣必須新增700萬千瓦的發電能力（等於核電7個機組發電量），短期內難使用核電，但經由增設天然氣發電與再生能源等，可以確保920萬千瓦的發電能力。

卓說，「台灣在供應鏈扮演重要角色，對全世界有責任」，強調重視供電穩定。日經說，台灣致力發展太陽能和海上風力發電等，但有人認為用電需求激增，供電可能追不上。

日經還提及，賴政府在6月成立直屬總統府底下的國家氣候變遷對策會委員會，以後可能成為是否使用核電的討論場合。委員會名單7月24日出爐，政府機關、產業、公民團體等擁核派與反核派皆入列。主要成員包括與賴總統親近的和碩董事長童子賢，童子賢主張重啟核電、設置歐洲引進的新世代核子反應爐。