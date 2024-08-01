快訊

愈被看好壓力愈大...奧運選手的紓壓方式 普通人也能學

氣候委員會名單出爐後 日經登卓榮泰專訪暗示可能重啟核電

以色列將被孤立？國際法庭認定「非法占領」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

氣候委員會名單出爐後 日經登卓榮泰專訪暗示可能重啟核電

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
我國行政院長卓榮泰接受日本經濟新聞專訪於7月26日見刊，報導說，卓榮泰暗示為因應人工智慧（AI）和半導體的用電需求，可以討論2030年重啟核電。記者雷光涵／翻攝
我國行政院長卓榮泰接受日本經濟新聞專訪於7月26日見刊，報導說，卓榮泰暗示為因應人工智慧（AI）和半導體的用電需求，可以討論2030年重啟核電。記者雷光涵／翻攝

我國行政院長卓榮泰日前接受日本經濟新聞專訪時表示，對於2025年以後完全廢止的核能發電，未來的利用「可以進行討論」。這篇專訪刊登於7月26日的日經，報導說，卓榮泰暗示為因應人工智慧（AI）和半導體的用電需求，可以討論2030年重啟核電

日經報導，卓榮泰說，美國等各國都很重視開發核電新技術，考慮到未來缺電風險，「核電無法解決當前的問題，但將來可以再討論」。他主張，解決安全性等問題、且得到輿論的支持，應該公開討論此事（使用核電）。

卓榮泰上任後，首次接受日媒專訪。報導說，民進黨籍的前總統蔡英文提出2025年非核家園的目標，賴清德政府大致延續這個政策。台灣的經濟部統計，核電占比從2016年的12%，到2023年降到6.3%。

報導說，立法院占多數的在野黨與部分產業界要求核電廠延役或是重啟，卓榮泰回應，依法「不可能延役」。重啟核電廠必須修法，加上完成安全檢查和汰換設備，他預測重啟核電「需要3年半到5年的時間」。

賴清德總統在5月就職演說中表示要將台灣打造成「AI島」。報導說，集中在台灣的先進製程半導體工廠和數據中心等高科技產業，將使台灣的用電量大增。卓榮泰告訴日經，到2030年台灣必須新增700萬千瓦的發電能力（等於核電7個機組發電量），短期內難使用核電，但經由增設天然氣發電與再生能源等，可以確保920萬千瓦的發電能力。

卓說，「台灣在供應鏈扮演重要角色，對全世界有責任」，強調重視供電穩定。日經說，台灣致力發展太陽能和海上風力發電等，但有人認為用電需求激增，供電可能追不上。

日經還提及，賴政府在6月成立直屬總統府底下的國家氣候變遷對策會委員會，以後可能成為是否使用核電的討論場合。委員會名單7月24日出爐，政府機關、產業、公民團體等擁核派與反核派皆入列。主要成員包括與賴總統親近的和碩董事長童子賢，童子賢主張重啟核電、設置歐洲引進的新世代核子反應爐。

卓榮泰 日本經濟 核電

延伸閱讀

台灣2030年將重啟核電？政院：卓榮泰並未提到

卓揆鬆口2030可能重啟核電 李彥秀：戳破不缺電天大謊言

和碩董座談能源趨勢 童子賢：不要排斥不排碳的核能

自詡「傳道士」 童子賢：不排斥任何降低碳排的能源

相關新聞

不甩NCC新法公布 政院指定翁柏宗代理主委至新人事案通過

在野聯手修正「國家通訊傳播委員會（NCC）組織法」 ，刪除延任條文，總統府昨日公布新法。行政院今天指出，為求法定獨立機關...

卓榮泰稱2030擬重啟核電？政院駁：務實面對不貿然提出

民進黨奉行「非核家園」神主牌，行政院長卓榮泰日前接受「日本經濟新聞」專訪時，被認為有鬆口2030年擬重啟核能的可能。對此...

柯文哲圖利說 陳佩琪指蔣萬安還多9千萬 蔣反酸

京華城案，台北市前市長、民眾黨主席柯文哲日前稱「圖利但無不法」，事後指發言被斷章取義。昨天柯文哲太太陳佩琪又寫臉書，表示...

王世堅中執會8問賴清德 英系立委讚：良好互動

民進黨立委王世堅昨天參加首次民進黨中執會，據與會者轉述，王世堅針對核電、原住民禁伐補償條例等八大議題提問與建言，身兼民進...

新聞幕後╱韓國瑜指定台北大巨蛋辦國慶晚會 蔣萬安即刻拍板

台北市蔣萬安今指出，目前可以確定10月在台北大巨蛋就會舉辦雙十國慶晚會。由於每年的「國慶籌備委員會」照慣例是由立法院長擔...

大巨蛋辦國慶晚會 劉世芳稱未提過 蔣萬安：韓國瑜有聯繫

北市長蔣萬安昨透露國慶晚會將在大巨蛋舉辦，不過內政部今說，部長劉世芳6月28日拜會市府未提出國慶晚會任何建議。蔣萬安今證...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。