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控陸帷幕牆產業洗產地傾銷台灣 業者籲政府勿姑息

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨立委吳宗憲（中）與台灣區帷幕牆工程專業營造業同業工會副理事長汪俊宏（右）及律師鄭藝懷（左）一同舉行記者會，呼籲政府重視陸資帷幕牆業者入侵台灣衝擊本土業者。記者曾原信／攝影
國民黨立委吳宗憲（中）與台灣區帷幕牆工程專業營造業同業工會副理事長汪俊宏（右）及律師鄭藝懷（左）一同舉行記者會，呼籲政府重視陸資帷幕牆業者入侵台灣衝擊本土業者。記者曾原信／攝影

帷幕牆業者今天齊聚立法院，指中國大陸帷幕牆業者透過第三地非法滲透台灣，衝擊產業上中下游超過10萬名從業人員就業權益及生計，籲請主管機關正視並取締大陸廠商的不法行為，若政府一味姑息非法，不排除發動大型抗爭行動。國民黨立委吳宗憲也呼籲，政府相關單位趕快介入調查。

國民黨立委吳宗憲、牛煦庭今天偕帷幕牆業者舉行記者會。吳宗憲指出，目前帷幕牆產業內存在三大亂象，中國大陸廠商削價競爭，衝擊本土勞動市場；陸商使用劣質帷幕牆，可能造成安全隱憂；政府單位無視檢舉，放任陸資大量入侵。牛煦庭也說，財政部關務署在民國108年時就已經發現這當中的問題，還發新聞稿聲稱已經加強查緝中國大陸帷幕牆進口，以維護公平競爭環境，但時至今日仍然有洗產地的違法行為發生。

台灣帷幕牆技術發展協會理事長、台灣區帷幕牆工程專業營造業同業公會副理事長汪俊宏指出，中國大陸近年經濟不景氣，建築市場陷入谷底，帷幕牆廠商為消化過剩產能，未依法辦理認許及台灣分公司登記，即以其海外分公司名義在台灣以大約2分之1市場價格向某些以價格為重、較不重視帷幕牆品質及安全性的業主或總包商傾銷劣質帷幕牆，大肆搶標承攬帷幕牆工程。

汪俊宏點名北京江河，指其用新加坡分公司之名義非法在台灣承攬帷幕牆工程，未來勢必產生骨牌效應，讓其他在東南亞亦設有分公司的中國大陸帷幕牆公司有樣學樣，循相同模式大舉入侵台灣，侵蝕台灣市場，台灣帷幕牆相關產業將被中國大陸供應鏈佔據而日漸萎縮甚至空洞化。

汪俊宏提到，政府一方面推動「投資台灣三大方案」，鼓勵企業增加投資、促進就業機會，但另一方面卻漠視中國大陸帷幕牆廠商及產製品大量侵入台灣，打擊國內帷幕牆相關產業。

汪俊宏說，政府相關主管機關不該重視嗎？任由國人權益受損是愛同灣嗎？北京江河集團董事長劉載望還身兼中國大陸政協委員，任由該集團入侵台灣、攻城掠地如入無人之境，我們政府是這樣抗中保台嗎？若政府一味姑息非法，迫於無奈必將發動大型抗爭行動。

帷幕牆公會律師鄭藝懷表示，江河公司為陸資，加上來台投資事業屬於營造業，並非「兩岸人民關係條例」的開放項目，所以依法主管機關經濟部投審會是不能通過江河公司的審查。而若是檢調單位再不積極偵辦陸資以「外資的國王新衣」繞道第三地的脫法行為，恐怕形成破窗效應；更進一步的，國安單位都應該更嚴正注意為何中國大陸的公司要繞道新加坡進來台灣？有無可能涉及洗錢？這些問題都應該嚴肅以對。

主管 北京

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