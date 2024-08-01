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美中西部議會聯合會決議 支持台灣國際參與

中央社／ 紐約31日專電

美國「中西部議會聯合會」今天公布友台決議案，決議文指出，台灣和美國擁有繁盛的雙邊貿易、教育、文化交流及旅遊業，也擁有相同的自由、民主、人權、法治、和平等價值。聯合會支持台灣有意義參與國際組織。

決議文寫道，美國是台灣第2大貿易夥伴，台灣是美國第9大貿易夥伴，2022年雙邊貨物和服務貿易額達1600億美元（新台幣5兆2320億元）。台灣進口價值近44億美元（新台幣1439億元）的美國農產品，是美國農產品第6大海外市場、美國前10大農產品出口目的地人均消費第4大市場，及大豆和玉米出口的第7大市場。

美國是台灣最大的農產品來源國之一，供應1/5以上的台灣主要農產品進口量。

決議文也提到，1979年「台灣關係法」針對台美安全與商業利益而訂定，具有里程碑意義。法案規定「只要相關美國法律，或涉及外國、民族、州、政府及類似實體的類似條款與條文，皆應包括與適用於台灣」。

台美之間的雙邊貿易協定（BTA）、避免雙重課稅協定（ADTA）和印太經濟架構（IPEF）相關談判，是進一步加強兩國雙邊貿易的重要步驟，可增加美國對台出口，並透過降低關稅和其他貿易便利化措施建立雙邊投資和技術合作。

另外台灣在拓展國際關係上奉行「踏實外交」政策，台灣有能力、也願意履行責任與全世界合作，以因應人道援助、疾病控制等挑戰。

美國中西部議會聯合會決議，重申致力加強和深化中西部11州與中華民國台灣的關係、重申支持台灣關係法，並支持中西部企業選擇將台灣稱為「台灣」、認可台灣為確保與美國簽署雙邊貿易協定、避免雙重課稅協定和印太經濟架構所做的努力，並重申支持推動中西部11州與台灣建立更緊密的經貿夥伴關係。

中西部議會聯合會進一步決議，繼續支持台灣有意義參與相關國際組織及為國際社會做出更多貢獻的意願。

聯合會於7月21日至24日在俄亥俄州首府哥倫布市（Columbus）召開第78屆年會，24日上午正式通過決議案。

台美關係 美國

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