氣候變遷委員會8日登場 總統親自主持、聚焦2議題
總統府設立三大委員會，包括國家氣候變遷對策委員會、全社會防衛韌性委員會及健康台灣推動委員會。據了解，國家氣候變遷對策委員會8日將率先登場，首場會議將由賴清德總統親自主持，聚焦氣候衝擊與電力供需兩大議題。
氣候委員會原定7月25日召開首次會議，不過受到凱米颱風影響，賴總統當時指示以防救災工作準備為優先，開會延期至8月上旬。氣候變遷委員會名單已出爐，擁核派與反核派皆入列，24名委員涵蓋政府機關、產業、公民團體及學者專家代表，委員會顧問為中研院前院長李遠哲、台灣永續能源研究基金會董事簡又新。
據了解，氣候變遷委員會首次會議，將由賴總統主持，開場首先將頒發聘書給參與的委員及顧問，隨後環境部彭啓明部長報告「氣候變遷對全球及台灣的影響衝擊評估報告」，以及台灣電力公司曾文生董事長報告「台灣2035電力供需分析及挑戰報告」。
報告結束後，委員會將直接就兩個報告事項討論，之後再進行委員所提案的臨時動議，結尾則由賴總統進行結論後散會。
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