2030年可能重啟核電？環團：對未來科技持開放態度

行政院長卓榮泰日前接受日媒專訪，提到台灣雖計畫於2025年實現非核家園目標，隨著核能新技術發展，未來使用核能可以開放討論。有環團表示，能源方面的技術隨時代精進，包含核能的技術、再生能源發展等，對未來科技都是抱持開放態度，並希望發電方式能有所突破，盼能解決全球氣候變遷的問題。

核電占台灣發電比重從2016年的12％降到2023年的6.3％，卓榮泰日前首度接受日本經濟新聞專訪，提到2030年後新能源的開發可能沒有安全、沒有核廢料的問題，未來的核能無法解決當前的電力問題，但未來的核能都有任何可能，都可以去討論。

台灣環境保護聯盟創會會長施信民指出，能源方面的各種技術隨著時代精進，包含核能的技術、再生能源發展、發電的技術，或是其他減碳的方法。這些討論目前都沒有實務上的作法，但到2030年會不會有商業化的技術也無法預測，對未來科技的發展環保聯盟持開放的態度，並希望發電方式、減碳方式都有所突破，解決全球氣候變遷的問題。